La nuova casa di Chiara Ferragni: Leone e Vittoria hanno un bagno personale ciascuno Chiara Ferragni è tornata a supervisionare i lavori nella casa in cui presto si trasferirà con Fedez e i bambini. Ha mostrato nuovi dettagli.

A cura di Giusy Dente

Instagram @chiaraferragni

"La nuova casa è quasi pronta": così ha annunciato Chiara Ferragni sui social, mostrando altri dettagli della nuova abitazione in cui presto traslocherà con Fedez e i bambini. È la casa dei suoi sogni. Stavolta ha mostrato proprio due stanze pensate per Leone e Vittoria.

Dove si trasferiranno i Ferragnez

Dopo la pausa estiva, sono ricominciati i lavori di ristrutturazione nella residenza che presto accoglierà i Ferragnez. L'imprenditrice ha deciso di fare un investimento importante e ha acquistato casa con Fedez. Lasceranno dunque la loro casa a City Life (in cui erano in affitto dal 2018) per trasferirsi assieme a Vittoria e Leone, ma resteranno in zona. La fatidica data è vicina: il nuovo superattico su due livelli (con vista su Milano) dovrebbe essere pronto a ottobre.

L'imprenditrice sta supervisionando passo passo i lavori, portando con sé i follower nell'evoluzione del progetto. Sui social ha documentato tutto: da quando il posto era solo un cantiere con impalcature e polvere ad ora, in cui le stanze cominciano a prendere davvero forma. L'influencer si è affidata allo studio 13.1 Architecture & Decor di Filippo Flora e Federico Sigali.

Come sono i bagni di Leone e Vittoria

Dai dettagli condivisi fino a questo momento sappiamo che nella nuova casa dei Ferragnez c'è un salotto con camino e un lussuoso bagno effetto marmo con enorme doccia. Chiara Ferragni ha anche svelato parte delle camerette dei bambini. E a proposito di Leone e Vittoria: nelle nuove foto spiccano i loro due bagni personali.

Ne avranno uno ciascuno. Quello della secondogenita ha dettagli rosa e pareti a righe verticali, di colore bianco-rosa. I lavori nel bagno privato di Leone sembra siano ancora in alto mare, ma sembra ci sia una doccia nell'angolo e un maxi specchio. In fan sono curiosissimi di vedere la casa a lavori ultimati.