Chiara Ferragni sulla separazione da Fedez: "Non è una exit strategy, è offensivo pensarlo" Raggiunta da Pomeriggio 5, Chiara Ferragni ha commentato le notizie sulla separazione da Fedez, sottolineando come non sia una strategia per uscire dal caso Balocco: "Non è una exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo". L'imprenditrice, poi, ha ironizzato: "Voglio anche io il cornino, serve un pò di fortuna!".

A cura di Elisabetta Murina

"Non è finto niente, non è un’exit strategy". Così Chiara Ferragni, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha commentato le recenti notizie riguardo la separazione dal marito Fedez e a chi sostiene che sia solo una strategia per uscire dal caso Pandoro. L'influencer e imprenditrice digitale ha chiarito che è tutto vero e ritiene offensivo che le persone credano il contrario. "Anche io voglio il cornino, fatemelo recuperare", ha poi ironizzato, riferendosi al fatto che al rapper è stato consegnato un portafortuna proprio dal programma di Myrta Merlino.

Chiara Ferragni commenta le notizie sulla separazione da Fedez

Raggiunta da Michel Dessì di Pomeriggio 5, Chiara Ferragni ha confermato la separazione dal marito Fedez, di cui ormai si parla da tempo, tra nuove indiscrezioni e presunte smentite. "Non è finto niente. Non è una exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo", ha risposto piuttosto infastidita l'imprenditrice. Nessuna strategia e nessuna finzione, quindi, ma un rapporto arrivato al capolinea a tutti gli effetti. "Hanno fatto una ricostruzione", ha provato a spiegare il giornalista. "Si, ma sono tutte ca***ate, le cose che scrivono non sono cose vere, ed è molto offensivo", ha ribattuto Ferragni. Poi, con ironia, ha fatto una richiesta: "Chiedi a Myrta (Merlino, ndr) anche io voglio il cornino! Ma fatemelo recapitare! Mi porti solo il corno, senza domande? Serve un pò di fortuna". Proprio nella diretta di ieri, mercoledì 28 febbraio, il giornalista aveva consegnato a Fedez un cornetto rosso portafortuna, che aveva accolto con molta autoironia.