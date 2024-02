Pomeriggio 5 consegna un cornetto portafortuna a Fedez: “Riesco a essere autoironico” Pomeriggio 5 ha regalato a Fedez un cornetto rosso portafortuna, dopo il suo appello sui social. “Riesco a essere autoironico”, ha raccontato al giornalista il rapper, che sta affrontando con ironia le recenti vicende che lo hanno travolto, dalla separazione con Chiara Ferragni alla proprietà di Muschio Selvaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Fedez sta affrontando con ironia le recenti vicende che lo hanno travolto, dalla separazione con la moglie Chiara Ferragni alla proprietà del podcast Muschio Selvaggio, creato insieme a Luis Sal. "Se avete cornetti portafortuna, scrivetemi, mi servono per un amico", aveva detto ieri il rapper in un breve video Instagram. Detto, fatto: a regalargliene uno sono stati Myrta Merlino e il programma Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 regala un cornetto portafortuna a Fedez

Come si è visto nella diretta di oggi, mercoledì 28 febbraio, Fedez è stato di nuovo raggiunto dai microfoni di Pomeriggio 5. Questa volta, il giornalista Michele Dessì, per conto del programma e della conduttrice, ha regalato al rapper un cornetto rosso portafortuna, esattamente come aveva chiesto sui social. "Ho appena messo giù il telefono con Myrta, grazie mille ragazzi", ha commentato. Il rapper sta affrontando con ironia questo delicato periodo della sua vita, cercando di sdrammatizzare le situazioni e di non prendersi mai troppo sul serio. "Mi sono anche scheggiato il dente. È autoironia", ha infatti precisato. Poi, all'inviato ha spiegato: "Ti dò una massima, ‘non prendere la vita troppo sul serio, perché tanto non ne uscirai vivo'". "Molti hanno detto che c'è speranza torniate insieme, per via della fede", ha incalzato il giornalista. Fedez, però, non si è voluto sbilanciare:"Secondo te, lo vengo a dire a te?".

Fedez e la battaglia legale con Luis Sal per Muschio Selvaggio

Oltre a essere al centro dei gossip per la separazione con la moglie Chiara Ferragni, riguardo alla quale continuano a emergere nuovi retroscena, Fedez è stato travolto di recente da un'altra vicenda: la proprietà del podcast Muschio Selvaggio, fondato insieme a Luis Sal. Il tribunale ordinario di Milano ha disposto il sequestro della quota del rapper ( il 50% della Muschio Selvaggio srl attraverso la società amministrata da sua madre), mentre l'altra metà appartiene alla Luisolve srl, amministrata dal padre di Luis Sal). L'ordinanza fa riferimento ai dissidi nati tra i due, Fedez e Luis Sal, nel febbraio del 2023 e relativi alla conduzione e ai contenuti del programma. Il provvedimento determina che la società di Sal ha il diritto a fare una proposta d'acquisto delle quote del rapper.