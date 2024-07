video suggerito

Fedez vola in Sardegna, le vacanze insieme al cane Silvio e i dj set a Porto Cervo Il rapper, dopo essere stato dimesso dal Policlinico di Milano, ha fatto i bagagli ed è volato insieme al cane Silvio in Sardegna. È qui che Fedez sta trascorrendo le sue vacanze, alternando i momenti di relax al lavoro di preparazione in vista dei dj set previsti sull’isola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Guilty pleasure: banana split con nutella, gelato al pistacchio e Temptation Island" è con queste parole che Fedez descrive una serata di relax, una parentesi di riposo dopo giorni costellati da impegni. Il rapper, dopo essere stato dimesso dal Policlinico di Milano, è volato in Sardegna insieme al cane Silvio per una serie di dj set sull'isola. E se è vero che l'artista è a lavoro, non rinuncia a mostrare sui social le foto dei pranzi in barca o delle lezioni per imparare a muoversi su una tavola da surf.

Le vacanze in Sardegna di Fedez

Se qualcuno cercasse un sottofondo musicale per descrivere le vacanze di Fedez, il brano "Meno male che Silvio c'è" calzerebbe a pennello. Il riferimento – in questo caso – è al cane del rapper, inseparabile compagnia nei giorni che sta trascorrendo in Sardegna.

Il golden retrivier è con lui quando gira con Taxi B, gli sta vicino mentre si gode l'ultima puntata di Temptation Island e forse lo guarda con ammirazione dalla barca mentre il rapper cerca di prendere lezioni di surf. Non mancano, però, momenti di "attrito", come quando Fedez lo rimprovera bonariamente per aver disseminato carta igienica in casa: "Cosa hai fatto amore? Silvio ma cosa hai fatto!"

Leggi anche Jannik Sinner insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya: le foto della coppia in vacanza in Sardegna

Perché Fedez aveva cancellato alcuni dj set

Oltre al relax, però, per Fedez la permanenza in Sardegna significa anche rimettersi in gioco dopo i suoi recenti problemi di salute. Prima del placet dei medici, il rapper aveva dovuto annullare le serate previste per il 13 luglio. In una storia postata su Instagram spiegava ai suoi fan: "Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedevo l'ora di suonare, l'altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questo dai". Stando alle ultime notizie, c'è la conferma che riuscirà ad esibirsi al dj set previsto per il 20 luglio all’Opera club di Cagliari e al Billionaire di Porto Cervo il 4 e il 16 agosto.