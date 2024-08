Il messaggio di Fedez dopo il malore: “Visti i miei trascorsi anche una cosa ‘banale’ merita accertamenti”

video suggerito

In giornata si era diffusa la notizia del ricovero urgente di Fedez che, in volo verso Gallipoli, era stato colto da un malore improvviso. A fare chiarezza sulle sue condizioni di salute prima sua madre, poi il cantante con un messaggio su Instagram. Da poco il rapper è tornato a tranquillizzare i suoi follower, chiarendo che – vista la sua situazione – anche una cosa "banale" merita accertamenti approfonditi. Il cantante ha annunciato che parteciperà alla serata al Billionaire in programma per il 4 agosto.

Le parole di Fedez sui social: "Spacchiamo tutto!"

"Dopo una giornata di riposo e di controlli ci tengo a tranquillizzare tutti. Visti i miei trascorsi anche una cosa "banale" è meritevole di accertamenti approfonditi – scrive Fedez sui social – Vi comunico pertanto che domani sera come da previsioni ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo. Spacchiamo tutto! Un ringraziamento alle migliaia di persone che mi aspettavano ieri alla Praja di Gallipoli, promesso che ci vediamo presto".

Il messaggio di Fedez sui social: "Nottata intensa ma sto meglio"

La prima a dare notizie sulle condizioni di salute di Fedez era stata la madre Annamaria Berrinzaghi ai microfoni di Rtl 102.5, chiarendo che i problemi del rapper erano stati causati da un'intossicazione alimentare. Poco dopo anche il cantante aveva lasciato un messaggio sui social:

Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. In secondo luogo mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli. Dopo l'ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l'ora di salire in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato. È stata una nottata intensa, ma ora sto meglio. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta.