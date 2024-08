Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez: “Ricoverato per intossicazione alimentare, è già stato dimesso”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sembrerebbe essersi risolta nel migliore dei modi la disavventura che ha colpito Fedez, costretto a un ricovero immediato nella serata di ieri a causa di motivi che lo staff del rapporto non aveva precisato. A fare chiarezza è stata Annamaria Berrinzaghi, madre del rapper che, intervenuta a Rtl 102.5, ha spiegato le ragioni che hanno costretto il figlio a un ricovero: si tratterebbe di un’intossicazione alimentare legata ai funghi consumati dall’artista.

La dichiarazione della madre di Fedez

“Federico è stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare. Niente che riguardi il suo male. Ha mangiato i funghi”, ha spiegato la donna a in radio, precisando quindi che Fedez è stato dimesso a poche ore dall’arrivo in ospedale. Nulla di serio, per fortuna. L’artista sarebbe già tornato a casa dopo avere ricevuto tutte le cure necessarie in ospedale.

Il comunicato dell’ospedale: “Sottoposto a terapia antidolorifica”

Era stato lo staff di Fedez a pubblicare una nota dall’account Instagram di Federico nella quale si spiegavano i motivi per i quali l’artista non avrebbe potuto presenziare alla serata prevista a Gallipoli, in Puglia. “Purtroppo, durante un volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene. È stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”, aveva fatto sapere l’entourage del rapper, “Per questo motivo, questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”. Pochi minuti fa, a confermare la versione dei fatti di Berrinzaghi è stata una nota pubblicata dalla Asl di Brindisi: “Alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta”.