Battiti Live 2025, la scaletta dei cantanti sul palco: stasera in tv la seconda puntata su Canale 5

Questa sera, lunedì 14 luglio, va in onda su Canale 5 la seconda serata di Battiti Live 2025. L'evento musicale organizzato da Radio Norba rimane a Molfetta, per poi spostarsi nelle località di Trani e Mesagne. Alla conduzione sempre Alvin e Ilary Blasi, affiancati da Nicolò De Devitiis. Sul palco si esibiranno diversi artisti della musica italiana per regalare al pubblico momenti di divertimento. Tra questi Alfa e Annalisa, ma anche Fedez, Clara e Gabry Ponte. Ecco tutti i cantanti che si esibiranno nel secondo appuntamento del concerto.

La scaletta dei cantanti al Cornetto Battiti Live 2025

La seconda puntata di Cornetti Battiti Live va in onda stasera, lunedì 14 luglio, in prima serata su Canale5. Sul palco tanti cantanti di fama internazionale, che regaleranno tanta musica e intrattenimento ai telespettatori. Ilary Blasi e Alvin conduttori della serata, affiancati da Nicolò De Devitiis. Ecco tutti gli artisti che si esibiranno, da Annalisa a Fedez, Baby K e Olly. La scaletta della serata che non è però un ordine di apparizione:

Alfa

Annalisa

Antonia

Baby K

Benji & Fede

BNKR44

Boomdabash

Capo Plaza

Clara

Emis Killa

Ermal Meta

Fedez

Gaia

Gabry Ponte

Loredana Bertè

Lorella Cuccarini & Riki

Olly

Planet Funk

Serena Brancale

Tananai

The Kolors

Dove vedere la seconda serata di Battiti Live 2025

La seconda puntata di Cornetto Battiti Live 2025 va in onda questa sera, lunedì 14 luglio, dalle ore 21.35 su Canale 5. L'evento si può seguire anche in diretta streaming o può essere recuperato nei giorni successivi grazie alla piattaforma Mediaset Infinity. La serata non è in diretta ma è stata registrato nella settimana dal 18 al 22 giugno ed è già andato in onda su Radio Norba e Radio Norba tv.