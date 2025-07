video suggerito

Battiti Live 2025, i cantanti nella scaletta della prima puntata e orario di inizio su Canale 5 La scaletta della prima puntata di Cornetto Battiti Live in onda lunedì 7 luglio, dalle 21.35 su Canale5. Ecco tutti i cantanti che si esibiranno stasera. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Battiti Live 2025 va in onda questa sera, lunedì 7 luglio, in prima serata su Canale5. La prima puntata, registrata mercoledì 18 giugno a Molfetta, in Puglia, vede Ilary Blasi e Alvin alla conduzione, affiancati da Nicolò De Devitiis. La prima serata dell'evento organizzato da Radio Norba, con Luigi Antonini in regia, vede tanti ospiti di fama internazionale e mondiale sul palco, per regalare musica e intrattenimento ai telespettatori: Da Alessandra Amoroso a Fedez e Serena Brancale, tra gli ospiti anche tanti ex allievi di Amici tra cui Antonia, TrigNO e Nicolò Filippucci. Ecco tutti i cantanti che si esibiscono nel primo appuntamento con il concerto.

La scaletta dei cantanti di Cornetto Battiti Live a Molfetta stasera

La prima puntata di Cornetti Battiti Live va in onda stasera, lunedì 7 luglio, in prima serata su Canale5. Tanti ospiti, cantanti di fama internazionale e mondiale, regalano intrattenimento e tanta musica al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Ilary Blasi e Alvin, affiancati da Nicolò De Devitiis, dirigeranno lo show. Dai Coma Cose ad Alessandra Amoroso e Serena Brancale, ecco chi sono i protagonisti del primo appuntamento con lo show. La scaletta non è in ordine di apparizione:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Coma Cose

Cristiano Malgioglio

Fedez

Gabry Ponte

Joan Thiele

Ofenbach

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Tananai

TrigNO

Achille Lauro

Gigi D'Alessio

Nel corso della serata si esibiranno anche Daniele Doria, vincitore dell'ultima edizione di Amici, e i Negramaro dal palco galleggiante, a pochi passi dal Main Stage.

A che ora inizia e dove vedere la puntata in streaming

Cornetto Battiti Live 2025 inizia alle 21.35 su Canale5, dopo Paperissima Sprint, lunedì 7 luglio 2025. L'evento si può seguire anche in diretta streaming, o recuperarla nei giorni successivi, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il concerto è stato registrato mercoledì 18 giugno 2025 ed è andato in onda su Radio Norba e Radio Norba tv.