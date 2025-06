video suggerito

Battiti Live 2025 su Canale 5, quando va in onda il programma con Ilary Blasi e Alvin dopo le registrazioni Partito Cornetto Battiti live 2025, che si tiene a Molfetta dal 18 al 22 giugno. Tutte le puntate, condotte da Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis, saranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Norba e Radio Norba Tv (canale 11 e 730 di Sky ) e, da luglio, in prima serata su Canale 5, con repliche su La 5 e Mediaset Extra. Fanpage.it è in grado di anticipare che la data della prima messa in onda su Canale 5 è lunedì 7 luglio. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Novità assoluta, il format quotidiano Cornetto Extra Battiti, in onda sempre da luglio ogni pomeriggio su Italia 1, dove, da Casa Battiti, Nicolò De Devitiis racconterà il lato più pop ed inedito del festival.

Quando e dove vedere Battiti Live su Canale 5

Tutte le puntate saranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Norba e Radio Norba Tv e, da lunedì 7 luglio, in prima serata su Canale 5, con repliche su La 5 e Mediaset Extra. Come sempre da 23 anni, anche quest'anno l'ingresso al Cornetto Battiti Live è un evento gratuito.

Chi sono gli artisti che canteranno al Cornetto Battiti live 2025

Cinque serate, tre conduttori e trenta performance artistiche per ogni serata. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, tra i quali: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alfa, Alexia, Anna, Anna Tatangelo, Annalisa, Aka 7EVEN, Arianna, Baby K, Benji & Fede, BigMama, bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave, Clara, Coez, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Eiffel 65, EL MA, Emis Killa, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Irene Grandi, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Joan Thiele, Joshua, LDA, Leo Gassmann, Levante, Lorella Cuccarini, Loredana Bertè, Luchè, Ludwig & Sabrina Salerno, Michele Bravi, Mida, MV Killa, Negramaro, Ofenbach, Olly, Orietta Berti & FuckYourClique, Paola Iezzi, Petit, Planet Funk, Riki, Rkomi, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Sayf, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Settembre, Shablo, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tony Hadley, Tormento, Venerus, Vida Loca, Willie Peyote.

Dal cast di Amici di Maria De Filippi arriveranno, inoltre, il vincitore dell’edizione 2025, il ballerino Daniele Doria, e i cantanti Antonia, Chiamamifaro, Luk3, Nicolò Filippucci, trigNO.