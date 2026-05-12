Scaletta Eurovision 2026: l’ordine dei cantanti e gli orari della prima semifinale, a che ora esce Sal da Vinci
Questa sera andrà in onda su Rai Due a partire dalle 21 la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest alla Wiener Stadthalle di Vienna che quest'anno ospita la kermesse grazie alla vittoria nel 2025 di JJ con la canzone "Wasted Love". L'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci e dalla sua canzone "Per sempre sì" che ha già colpito con il suo matrimonio sul palco durante le prove; la canzone si è aggiudicata la presenza in gara grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2026. Il cantante italiano si esibirà fuori gara già questa sera. L'esibizione delle Big 5 e del paese ospitante nelle semifinali – pur essendo qualificati di diritto alla finale di sabato -, infatti, è permessa dal 2024. Ci sarà anche un'altra italiana in gara, Senhit, in rappresentanza di San Marino e con la partecipazione straordinaria di Boy George, si esibirà in posizione numero 13 con il brano "Superstar". La seconda semifinale si svolgerà, invece, giovedì 14 maggio.
Eurovision 2026, l’ordine dei cantanti e i Paesi in gara nella prima semifinale
C'è molta attesa per il cantante italiano, che questa sera salirà sul palco per esibirsi ma non in gara, essendo di diritto in finale. Sal Da Vinci salirà sul palco come settimo artista in scaletta, dopo il rappresentante della Georgia, Bzikebi che porterà "On Replay" e prima dei favoriti finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen che si esibiranno con "Liekinheitin", e porteranno sul palco un violino suonato dal vivo. Ad aprire la serata di martedì 12 maggio sarà la Moldavia, con Satoshi e la sua "Viva, Moldova!", mentre a chiudere sarà la cantante serba Lavina con "Kraj Mene". Oltre all'Italia, questa sera si esibirà fuori gara anche la Germania con Sarah Engels che canterà "Fire". Questa è la scaletta della prima semifinale:
- 21:00 – Sigla d'apertura EBU e filmato "Life of Toni".
- 21:03 – Opening Act: Vicky Leandros canta "L’amour est bleu".
- 21:05 – Ingresso conduttori e boato del pubblico.
- 21:06 – Saluti istituzionali e spiegazione delle modalità di voto.
- 21:10 – Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!
- 21:14 – Svezia: FELICIA – My System
- 21:18 – Croazia: LELEK – Andromeda
- 21:22 – Grecia: Akylas – Ferto
- 21:26 – Portogallo: Bandidos do Cante – Rosa
- 21:31 – Georgia: Bzikebi – On Replay
- 21:34 – Pausa pubblicitaria e collegamento dalla Green Room.
- 21:35 – Filmato: "Eurovision to Me".
- 21:39 – Italia (Fuori gara): Sal Da Vinci – Per sempre sì.
- 21:43 – Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- 21:47 – Montenegro: Tamara Živković – Nova Zora
- 21:51 – Estonia: Vanilla Ninja – Too Epic to Be True
- 21:55 – Israele: Noam Bettan – Michelle
- 21:58 – Intervento di Michael e presentazione della Germania.
- 22:00 – Germania (Fuori gara): Sarah Engels – Fire.
- 22:03 – Pausa pubblicitaria e filmato "Professor Eurovision – Zero Points".
- 22:07 – Belgio: ESSYLA – Dancing on the Ice
- 22:11 – Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- 22:15 – San Marino: SENHIT – Superstar
- 22:19 – Polonia: ALICJA – Pray
- 22:23 – Serbia: Lavina – Kraj mene
- 22:27 – Apertura del televoto.
- 22:29 – Recap n. 1 di tutte le canzoni in gara.
- 22:36 – Interval Act: Performance acrobatica del gruppo Zurcaroh.
- 22:42 – Recap n. 2 e countdown finale.
- 22:45 – Chiusura ufficiale delle votazioni.
- 22:46 – Pausa pubblicitaria e quiz "Douze Points".
- 22:52 – Sketch comico: "Milkshake Man" con Go-Jo.
- 22:55 – Performance musicale "Opposites".
- 23:00 – Anteprima dei partecipanti alla seconda semi-finale.
- 23:04 – Trasferimento dei conduttori al Desk delle votazioni.
- 23:05 – 23:11 – Annuncio dei 10 Paesi qualificati per la finale.
- 23:12 – Saluti finali dei conduttori e festa in Green Room con gli artisti.
- 23:14 – Fine del collegamento e titoli di coda.