Scaletta Eurovision 2026: l’ordine dei cantanti e gli orari della prima semifinale, a che ora esce Sal da Vinci

Sal Da Vinci a Eurovision 2026 – ph AP Photo:Martin Meissner

Questa sera andrà in onda su Rai Due a partire dalle 21 la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest alla Wiener Stadthalle di Vienna che quest'anno ospita la kermesse grazie alla vittoria nel 2025 di JJ con la canzone "Wasted Love". L'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci e dalla sua canzone "Per sempre sì" che ha già colpito con il suo matrimonio sul palco durante le prove; la canzone si è aggiudicata la presenza in gara grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2026. Il cantante italiano si esibirà fuori gara già questa sera. L'esibizione delle Big 5 e del paese ospitante nelle semifinali – pur essendo qualificati di diritto alla finale di sabato -, infatti, è permessa dal 2024. Ci sarà anche un'altra italiana in gara, Senhit, in rappresentanza di San Marino e con la partecipazione straordinaria di Boy George, si esibirà in posizione numero 13 con il brano "Superstar". La seconda semifinale si svolgerà, invece, giovedì 14 maggio.

Eurovision 2026, l’ordine dei cantanti e i Paesi in gara nella prima semifinale

C'è molta attesa per il cantante italiano, che questa sera salirà sul palco per esibirsi ma non in gara, essendo di diritto in finale. Sal Da Vinci salirà sul palco come settimo artista in scaletta, dopo il rappresentante della Georgia, Bzikebi che porterà "On Replay" e prima dei favoriti finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen che si esibiranno con "Liekinheitin", e porteranno sul palco un violino suonato dal vivo. Ad aprire la serata di martedì 12 maggio sarà la Moldavia, con Satoshi e la sua "Viva, Moldova!", mentre a chiudere sarà la cantante serba Lavina con "Kraj Mene". Oltre all'Italia, questa sera si esibirà fuori gara anche la Germania con Sarah Engels che canterà "Fire". Questa è la scaletta della prima semifinale: