A Eurovision 2026 Sal Da Vinci porta Francesca Tocca sul palco: non cambia la canzone ma la coreografia

Sal Da Vinci e Francesca Tocca, 2026

Mancano pochi giorni all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna e nelle prossime ore Sal Da Vinci, che rappresenterà l'Italia con "Per Sempre Sì", dopo la vittoria sanremese, proverà per la prima volta il palco dell'arena Wiener Stadthalle. Nelle due sessioni di prova, che dureranno 30 minuti, sarà protagonista anche il corpo di ballo, guidato da Marcello Sacchetta e che vedrà la partecipazione della ballerina Francesca Tocca, tra i volti fotografati all'arrivo all'aeroporto del team italiano. La ballerina è anche la protagonista del video ufficiale della canzone, pubblicata su YouTube, oltre a essere una delle protagoniste di Amici.

Chi è Francesca Tocca, ballerina professionista ad Amici e già nel video di "Per sempre sì"

Francesca Tocca è una ballerina professionista, specializzata nel latino americano, classe 1989, e farà parte della delegazione italiana all'Eurovision Song Contest 2026. È conosciuta soprattutto per la sua partecipazione, come ballerina professionista, nel corpo di ballo di Amici, ma anche per la sua relazione con il ballerino Raimondo Todaro. Infatti i due, dopo essersi sposati e aver avuto una figlia, si sono separati nel 2024, come ha raccontato il ballerino nell'ultima puntata del Grande Fratello: "A fine 2024 c’è il momento più brutto della mia vita, mi separo da Francesca. Forse ci siamo conosciuti troppo giovani. Nonostante sia finito male, se potessi tornare indietro la sposerei altre mille volte. Mi ha amato tanto, mi ha dato tutto. Sono stato felice per tanti anni. Abbiamo Jasmine e so che è la mamma migliore al mondo. Ci siamo amati tantissimo, ci vogliamo bene, c’è rispetto. Non c’è stato un motivo particolare sulla nostra fine. È andata scemando".

Cosa cambia nell'esibizione di Sal Da Vinci con "Per Sempre Sì" all'Eurovision 2026

Quest'anno, a differenza delle scorse edizioni, non c'è nessun dubbio sulla durata del brano, che, secondo il regolamento, non deve superare i 3 minuti, e "Per sempre sì" si mantiene nei limiti, con 2:55 minuti. Ciò che invece potrebbe cambiare, almeno rispetto alla scenografia e alla coreografia mostrate sul palco del Festival di Sanremo, è proprio tutto ciò che ruota intorno al protagonista. Questo cambiamento deriverebbe dalla struttura molto diversa, quest'anno, del palco in confronto non solo al Festival di Sanremo, ma anche e soprattutto alle passate edizioni dell'Eurovision Song Contest.

Il team di Sal Da Vinci a Eurovision Song Contest 2026, via @EurovisionNews

Ciò che non è cambiato invece è il designer tedesco, Florian Wieder, che per la 10ª edizione ha curato l'Eurovision Song Contest e che già nel 2015 aveva lavorato in quest'arena. Sarà accompagnato in quest'edizione dal designer delle luci britannico Tim Routledge. Infatti, rispetto alle scorse edizioni è cambiata la concezione dello spettacolo, che si allontana dalla struttura "a scatola" degli scorsi anni, affidandosi a una costruzione che riporterà i concorrenti al centro del pubblico. Il punto di partenza è il palco, soprannominato "The Leaf" (La foglia), che darà agli artisti la possibilità di percorrere uno spazio sicuramente più lungo, anche se meno ampio rispetto alle scorse edizioni. Tutto questo sarà poi colorato da una massiccia installazione di led.

Ci sarà sicuramente una passerella, soprannominata dal designer "The curved line", che conferirà una ripresa anche più ampia delle esibizioni dei concorrenti. Rispetto alle ultime edizioni c'è anche una scelta strategica: ovvero il ritorno della Green Room, l'area di stazionamento delle delegazioni, che è stata ricollocata all'interno dell'arena. Sarà proprio al centro, trasformata in un caffé viennese e reintrodurrà quella che era una tradizione del festival: la "camminata dei vincitori" in mezzo alla folla. Una struttura che, come suggeriscono i comunicati stampa della kermesse, coprirà una superficie di circa 2.000 metri quadrati.

Nel frattempo, com'è possibile osservare sui fan account di Eurovision Song Contest 2026, ma anche in alcuni video ripresi da addetti stampa già presenti alla kermesse, ci sarà la possibilità di assistere a uno spettacolo di luci all'ingresso di ogni artista. Infatti, durante le prove sono state proiettate animazioni luminose, con i colori della bandiera nazionale dei concorrenti, prima dell'ingresso degli artisti sul palco. Sull'account X @Eurovision News, dopo gli incontri già raccontati in quest'articolo, è stata mostrata anche una nuova interazione di Sal Da Vinci con un'altra concorrente, come Alicja, che rappresenterà la Polonia con "Pray". Infatti, il cantante avrebbe regalato un anello, un'interazione già proposta in passato, alla cantante, che ha commentato: "Ragazzi, credo di essermi sposata con Sal Da Vinci".