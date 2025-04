video suggerito

Francesca Tocca sulla rottura da Raimondo Todaro: “Ci stavamo facendo del male. Tornare insieme è possibile” Ospite di Verissimo, Francesca Tocca ha parlato per la prima volta della separazione da Raimondo Todaro, annunciata ufficialmente lo scorso gennaio. “Ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male, oggi abbiamo un bellissimo rapporto”, ha spiegato la ballerina di Amici. E su un eventuale ritorno di fiamma: “Non dirò mai che è impossibile, non lo so”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

333 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Tocca è stata ospite di Verissimo nella puntata in onda domenica 13 aprile. La ballerina ha parlato della sua vita professionale, in particolare del ritorno nel cast dei professionisti di Amici. Quanto alla sfera personale, di recente è stata al centro dei gossip perché si vociferava avesse trovato l'amore dopo la rottura da Raimondo Todaro. Con un messaggio pubblicato su Instagram, aveva però smentito ogni insinuazione e spiegato di essere single.

Francesca Tocca e il ritorno ad Amici come professionista

Francesca Tocca è tornata nel cast dei professionisti di Amici in occasione del Serale, dopo aver lasciato il programma perché sentiva il desiderio di cambiare. "Sono molto felice di essere tornata, mi sento a casa. Mi mancava Amici, all'inizio ero preoccupata, poi quando ho messo piede qui dentro era come se non me ne fossi mai andata", ha spiegato a Verissimo a proposito del suo ritorno. A esserne felice anche sua figlia Jasmine: "Quando ho deciso di fermarmi temporaneamente è stata una lotta. Oggi le leggo negli occhi che è fiera della mamma e che mi vuole vedere qui ancora".

Il rapporto con Raimondo Todaro dopo la rottura

"Adesso siamo molto sereni. Attualmente abbiamo un bellissimo rapporto, è difficile da spiegare", ha raccontato Francesca Tocca a proposito del suo rapporto con Raimondo Todaro. I due hanno annunciato la separazione con una storia pubblicata su Instagram lo scorso gennaio, anche se la ballerina ha svelato: "Avevamo preso quella decisione già da qualche mese".

Leggi anche Paola Barale risponde alle indiscrezioni su Barbara D'Urso e svela se la conduttrice tornerà in tv

La ballerina ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine del suo rapporto con l'ex prof di Amici: "Abbiamo dato tutti noi stessi in questa relazione, abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il nostro bene e per quello della bambina. Però poi ci siamo resi conto che, più forzavamo la cosa, più ci stavamo facendo del male". E ha spiegato che ad oggi, tra loro, "c'è un bene che va oltre tutto". E alla domanda se potrò mai esserci tra loro un ritorno di fiamma, Tocca ha precisato: "Nella vita non si sa mai. Sono una persona molto istintiva, non dirò mai che è impossibile, dico che non lo so. Per il bene di entrambi serviva fare questo passo".

La risposta ai gossip sul suo conto

Dopo la separazione da Raimondo Todaro, Tocca è finita più volte al centro dei gossip per la sua vita privata. Erano diventate sempre più frequenti le voci su un nuovo presunto fidanzato, che la ballerina però aveva prontamente smentito. "Mi pesa quando si inventano le cose di sana pianta, non tanto per me ma più che altro per le persone che mi sono vicine. Chiedete. Sui social c'è tanta gente cattiva che non vede l'ora di appigliarsi a qualcosa. Accetto le critiche ma è brutto quando c'è la cattiveria", ha spiegato.