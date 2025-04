video suggerito

"Francesca Tocca ha una nuova storia d'amore dopo Raimondo Todaro": la ballerina di Amici rompe il silenzio Francesca Tocca con una IG story ha smentito categoricamente i gossip che circolano sul suo conto che la vedrebbero impegnata con un barbiere di nome Davide Greco dopo la rottura da Raimondo Todaro. "Sono single", le parole.

A cura di Gaia Martino

Francesca Tocca con una IG story ha smentito le voci che la vedrebbero impegnata sentimentalmente dopo la rottura definitiva da Raimondo Todaro. La ballerina professionista di Amici ha condiviso il nuovo gossip lanciato da Deianira Marzano che la vedrebbe fidanzata con il "barbiere dei vip" Davide Greco, smentendo categoricamente il suo impegno sentimentale. "Sono single, lasciatemi stare".

Le parole di Francesca Tocca sulla sua vita privata

"La Tocca sarà a Verissimo domenica dove sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa col barbiere" ha scritto Deianira Marzano su Instagram, in una story, anticipando la presenza della ballerina professionista di Amici nella prossima puntata di Verissimo. Tra le sue stories, Francesca Tocca ha smentito categoricamente quanto detto dall'influencer del pettegolezzo online: "Sono single e tale voglio restare. Quindi direi anche che potete cercare altre argomentazioni. E lasciatemi stare. Grazie", le sue parole.

La rottura da Raimondo Todaro lo scorso gennaio

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la loro rottura definitiva lo scorso gennaio. È stata la ballerina, con una IG story, a svelare ai fan la loro decisione di "proseguire" il loro "percorso di vita singolarmente". "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente", scrisse. Prima di lasciarsi, avevano già vissuto dei momenti di alti e bassi: nel corso della lunga storia d'amore durata 17 anni si erano lasciati per due anni, avendo anche altre frequentazioni, ma decisero di dare una seconda possibilità al loro amore. Genitori di Jasmine, a gennaio hanno ufficialmente messo un punto alla loro lunga relazione.