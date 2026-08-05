Gaia sulla storia di Elodie e Franceska: “Folle venga strumentalizzata, non capisco come l’amore possa fare rabbia”

Gaia si schiera dalla parte di Elodie e “trova folle” che la storia d’amore della cantante con la ballerina Franceska venga strumentalizzata, non capendo come sia possibile indignarsi davanti all’amore.

Da tempo Elodie ha ufficializzato la storia d'amore con la ballerina Franceska. Sui social la cantante vive l'amore in modo libero e ne condivide alcuni aspetti con coloro che la seguono, ricevendo messaggi di vicinanza e anche continue critiche e giudizi. A esporsi a suo favore, trovando "folle" la possibilità di essere giudicati per la propria sessualità, è stata la collega e amica Gaia Gozzi.

"Trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia. Sono convinta che nessuno sia al 100% etero", ha raccontato Gaia in un'intervista al Corriere della Sera a proposito delle continue critiche nei confronti dell'amore tra Elodie e Franceska. La cantante non riesca a capire come possa esserci tanta indignazione nei confronti di un amore e come un sentimento possa creare così tanta rabbia. Questo significa, ha spiegato, che siamo "in un momento veramente difficile della storia dell'umanità".

L'artista si è sempre espressa come alleata della comunità LGBTQIA+ e sostenitrice dell'amore libero da qualunque schema ed etichetta. In diverse occasioni, dalle esibizioni sul palco del Concerto del Primo Maggio o su quelle del Milano Pride, ha spiegato che ciò che definisce l'amore o una famiglia è il rispetto reciproco e il legame tra individui, non il sesso biologico o l'orientamento sessuale. Durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, Gaia aveva baciato Levante sul palco dell'Ariston al termine dell'esibizione e questo aveva destato un certo scalpore tra il pubblico e si era anche parlato di censura, perché le immagini del momento non erano state mostrare in diretta. In realtà, ha più volte ribadito Gaia, si è trattato di un bacio in amicizia con un'amica e collega al termine di un'esibizione che le ha particolarmente coinvolte entrambe.

Le parole in difesa di Elodie e del suo amore mostrano il rifiuto di Gaia di farsi definire da confini predefiniti: non c'è strategia di comunicazione nel suo racconto o la voglia di trasformare l'intimità in un manifesto, ma semplicemente di essere se stessa e libera di amare chi vuole. Una posizione che oggi, di fronte a un dibattito pubblico spesso rigido e molte volte polarizzato, appare come la forma più pura (e necessaria) di libertà.