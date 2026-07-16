Sarah Felberbaum e le parole bellissime per Gaia, figlia di Daniele De Rossi: “Sei la mia persona”

Sono bellissime le parole che Sarah Felberbaum ha rivolto a Gaia, la figlia che il marito Daniele De Rossi ha avuto dalla ex moglie Tamara Pisnoli. Gaia oggi ha 21 anni e l’attrice la definisce “la mia persona”.

Sono parole cariche di significato quelle che Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, ha rivolto a Gaia, la figlia che il calciatore ha avuto dalla relazione con Tamara Pisnoli. Parole ancora più significative considerando che Gaia non è la figlia biologica dell’attrice, che però ne parla proprio come se lo fosse, forte di un legame costruito negli anni e andato oltre il semplice vincolo di sangue.

Gaia ha vissuto con papà Daniele e la moglie Sarah e oggi, nel giorno del suo 21esimo compleanno, l’attrice ha voluto celebrarla pubblicamente, raccontando a chiunque abbia voglia di leggere quello che ha scritto nel post pubblicato su Instagram quanto sia speciale il rapporto con questa giovane donna conosciuta quando era ancora una bambina. Una persona che oggi è diventata parte integrante della sua vita.

"A te, che negli anni sei diventata la mia persona. A tutto quello che mi hai insegnato. Alla donna che, anche grazie a te, sono diventata", ha scritto Sarah su Instagram, pubblicando alcune foto che raccontano il profondo legame con Gaia, "Ai nostri viaggi. Alle playlist condivise. Alle fotografie. Alle conversazioni infinite su tutto e su niente. Alla certezza che sei stata nella gioia e che ho ritrovato, ancora più forte, nel dolore. Guardarti crescere è un privilegio. E sono immensamente orgogliosa della donna meravigliosa che stai diventando. Alle prossime avventure. Alle prossime chiacchiere sdraiate sul letto, che iniziano con una frase e finiscono chissà dove. Sei parte di me, in un modo che è difficile spiegare. Ti amo".

Parole dolcissime che raccontano più di quanto Sarah abbia mai fatto pubblicamente sul rapporto con Gaia, alla quale, è evidente, vuole bene proprio come ai figli Olivia Rose e Noah, nati dal suo matrimonio con De Rossi. Figli biologici con i quali, è evidente, non esiste alcuna differenza.