Sarah Felberbaum pazza del marito Daniele De Rossi: “Sei tanto bono, mai pensato a un amore così grande”

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono sposati da quasi dieci anni e sono più innamorati che mai. A testimoniarlo una dedica dell'attrice al marito su Instagram, in occasione del suo compleanno. Le parole a corredo di alcuni scatti che li ritraggono insieme: "Sei tanto scemo, ma anche tanto bono. Mai avrei pensato di trovare un amore così grande".

La dedica di Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi

La dedica di Sarah Felberbaum per Daniele De Rossi è arrivata su Instagram. A corredo di un carosello in cui l'attrice ha inserito alcuni dei suoi scatti preferiti insieme al marito, le dolci parole in occasione del compleanno dell'ex calciatore della Roma: "Io e te, insieme, negli anni. Quando mi fermo a pensare che sono passati più di 15 anni, quasi non ci credo. Il tempo con te sembra fermarsi… eppure abbiamo vissuto così tanto. Come rido con te, non rido con nessuno", ha esordito.

Felberbaum ha continuato la lettera, sottolineando i sentimenti che prova nei suoi confronti, anche dopo così tanti anni insieme: "Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia pace nelle notti in cui ho paura. Sei tanto scemo, ma anche tanto bono". Infine, la conclusione:

A te, amore mio. A noi, alla nostra fantastica famiglia, alle nostre avventure, e a tutte le nostre chiacchiere a cena. Adoro essere la tua spalla, la tua forza… e amo che tu sia lo stesso per me. Mai avrei pensato di trovare un amore così grande.

La storia d'amore e il matrimonio nel 2015

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi si sono incontrati circa 15 anni fa in un ristorante romano: lei non sapeva chi fosse lui, nonostante fosse famoso vista la sua carriera nella Roma, mentre lui sapeva benissimo chi fosse lei, avendola vista recitare in più occasioni. Fu stato l'ex calciatore a fare la prima mossa e da quel giorno non si sono lasciati mai più. Si sono sposati alle Maldive il 23 dicembre 2015, quindi sono vicini ai dieci anni di matrimonio. Dal loro amore, sono nati i due figli Olivia Rose e Noah.