De Rossi sulla vittoria di Chanel Totti a Pechino: “Ha l’ironia di Francesco, bravi lui e Ilary a crescerla così”

Daniele De Rossi parla di Chanel Totti e lo fa con l’affetto di chi quella famiglia l’ha vista crescere da vicino. L’ex capitano della Roma, intervenendo a margine di un evento, ha commentato la vittoria della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi a Pechino Express, reality conclusosi nei giorni scorsi con il trionfo della coppia formata proprio da Chanel e Filippo Laurino. L'allenatore del Genoa, in conferenza stampa, ha parlato proprio di Chanel, ritrovando somiglianze con il padre nel carattere, ma anche parlando della sua educazione.

Le parole di De Rossi su Chanel Totti

“Non lo seguo Pechino Express, ma ogni tanto mi arrivavano queste clip su Instagram”, ha raccontato divertito De Rossi rispondendo alle domande dei giornalisti, spiegando di non essere un telespettatore abituale del programma. Eppure qualcosa, guardando Chanel, lo ha colpito immediatamente: “L’ho vista che aveva tipo 20 giorni in culla, mi fa sorridere perché nella sua ironia io rivedo mio fratello di tante battaglie e tante risate nello spogliatoio”.

Un riferimento chiarissimo a Francesco Totti, amico fraterno e compagno di mille avventure calcistiche. Nelle espressioni e nelle battute di Chanel, De Rossi riconosce infatti quel tratto scanzonato che ha sempre caratterizzato l’ex numero 10 della Roma: “Ha delle uscite molto simili a quelle di Francesco”. Una somiglianza che negli ultimi mesi era stata notata anche dal pubblico social, conquistato proprio dall’approccio spontaneo e autoironico della giovane concorrente durante il reality.

"Lei e mia figlia sono molto legate"

Il rapporto di De Rossi con la famiglia Totti, d’altronde, è rimasto forte anche fuori dal calcio. L’ex allenatore della Roma ha spiegato di aver continuato a vedere Chanel negli anni perché molto legata a sua figlia Gaia: “Sono quasi coetanee”. Un legame familiare che rende ancora più personale il commento sulla vittoria della ragazza.

“Sono contento abbia vinto, l’ho visto stamattina”, ha aggiunto De Rossi, che poi ha allargato il discorso anche agli altri figli di Totti e Ilary: “Spero per lei sia sempre felice così come Christian, con cui ho ancora più rapporti”. Parole che restituiscono l’immagine di una famiglia rimasta vicina nonostante il tempo e i cambiamenti degli ultimi anni.

De Rossi ha poi sottolineato come il percorso intrapreso da Chanel sia molto diverso da quello sportivo vissuto da lui e da Totti: “È un percorso diverso da quello nostro sportivo”. Eppure, al di là della televisione e della popolarità, ciò che lo colpisce davvero è altro: “Mi piace vedere che ha gli occhi puliti, la faccia pulita e l’umorismo del padre”.

La chiusura è quasi una carezza pubblica a Francesco Totti e Ilary Blasi, spesso finiti al centro del gossip negli ultimi anni: “Sono stati bravi Francesco e Ilary a crescerla così”. Una frase semplice, ma significativa, che arriva da chi quella famiglia l’ha conosciuta ben prima delle copertine e delle cronache mondane.