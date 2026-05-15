Francesco Totti celebra la vittoria della figlia Chanel a Pechino Express: “Sono fiero di te”

Chanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori di Pechino Express 2026. A commentare la vittoria anche Francesco Totti che su Instagram ha condiviso una foto con la figlia dicendosi fiero di lei.

Il viaggio dei protagonisti di Pechino Express si è concluso con la puntata in onda giovedì 14 maggio, alla fine della quale si è scoperto che a trionfare è stata la coppia formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. I più giovani dell'intero gruppo hanno quindi conquistato il podio e per festeggiare il momento, anche Francesco Totti ha voluto condividere uno scatto per la figlia.

Il messaggio di Francesco Totti

"Sono fiero di te" scrive l'ex capitano della Roma pubblicando una foto che lo ritrae sorridente accanto alla sua Chanel. Un messaggio semplice ma con il quale Francesco Totti vuole dimostrare di aver creduto sempre nelle potenzialità di sua figlia, che nel suo percorso a Pechino Express ha dimostrato di essere una ragazza caparbia, tenace, ma anche fortemente riservata, tanto che lei stessa ha rivelato di essersi "sciolta" durante l'esperienza nel reality game firmato Banijay. I festeggiamenti hanno visto protagonista la neo 19enne, ha infatti festeggiato il compleanno lo scorso 13 maggio, e il suo compagno d'avventura, con il quale ha condiviso momenti indimenticabili tra Cina e Giappone.

Il percorso de I Raccomandati a Pechino Express

Nonostante il nome possa trarre in inganno, scelto in maniera sapiente dalla produzione del gioco, i Raccomandati non si sono affatto risparmiati nel corso delle puntate e, anzi, sono riusciti a portare a casa una vittoria meritatissima. Le clip delle loro interazioni sono spesso diventate virali, tra bisticci, momenti di stanchezza, ma anche di soddisfazione per le prove superate, oltre che risate e battute che hanno reso la coppia di Chanel Totti e Filippo Laurino tra le più amate della stagione. Non sono mancati, poi, momenti di apertura in cui la 18enne si è aperta parlando della sofferenza per la separazione dei genitori, e anche di commozione nel guardare un video inviatole dalla madre Ilary Blasi. Insomma, alla fine di questo lungo percorso a ostacoli in Oriente, le mascotte del gruppo hanno dimostrato di essere determinati e senza perdersi d'animo hanno conquistato il gradino più alto del podio.