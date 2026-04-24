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Pechino Express, le coppie mangiano testicoli di maiale e scorpioni: Chanel Totti si sente male e vomita

Spiedini di scorpione, ragni, testa d’anatra e testicoli di maiale sono alcuni dei cibi che le coppie di Pechino Express hanno dovuto mangiare nella puntata del 23 aprile. Le reazioni delle coppie, tra disgusto e malori.
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A cura di Daniela Seclì
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Le coppie di Pechino Express si sono cimentate con la temutissima prova dei sette mostri. I concorrenti, che nella puntata di giovedì 23 aprile hanno attraversato la Cina partendo da Nanjing e raggiungendo la provincia dell’Henan, come accade spesso nel format, hanno dovuto mangiare del cibo locale. Le reazioni a quei sapori sconosciuti sono state piuttosto intense, tra chi ha vomitato e chi non ha avuto il coraggio di guardare.

I 7 mostri, cosa hanno mangiato i concorrenti di Pechino Express

I concorrenti di Pechino Express sono stati messi a dura prova. Hanno dovuto mangiare dei cibi che non avevano mai assaggiato in vita loro. Si sono dovuti cimentare con i sette mostri: spiedini di scorpione; larve di baco da seta; cimici; sangue d'anatra; ragno; testa d'anatra e testicoli di maiale. I sette alimenti erano posizionati in altrettante ciotole disposte su un piatto rotante. Dunque, a ogni concorrente toccava una di quelle pietanze in modo del tutto casuale. Inoltre, dovevano ruotare il piatto più volte.

Giulia Salemi disgustata, Chanel Totti non ce la fa

A Fiona May sono toccate le cimici. La concorrente è apparsa sin da subito decisa a fare alla svelta per lasciarsi alle spalle questa bizzarra esperienza. Al suo compagno Patrick Stevens ha intimato: "Devi mangiare o resteremo qua", ma l'uomo non si è lasciato convincere: "E allora rimango qui". Fiona May, al contrario, è stata coraggiosa e ha mangiato lo spiedino di scorpione, mentre Patrick non riusciva neanche a guardarla. Poi, però, ispirato da lei, ha trovato la forza di superare il disgusto. Così, ha mangiato lentamente le sue cimici. Anche Giulia Salemi si è cimentata con le cimici e con il ragno, non nascondendo il suo disgusto.

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A Chanel Totti è toccata la testa d'anatra con cui se l'è cavata tutto sommato bene. Il problema è sorto quando ha dovuto mangiare lo spiedino di scorpione. Chanel non ce l'ha fatta e ha vomitato: "Pensavo fosse croccante e invece è qualcosa di atroce, ho avuto i conati di vomito". Reazione diametralmente opposta a quella di Michelle Masullo che dello scorpione ha detto: "Ma lo sai che è buono? Sa di granchio". Ai rapper Dani Faiv e Tony 2Milli sono toccate le larve di baco da seta e hanno ammesso: "Fanno schifo".

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