Pechino Express 2026, la coppia eliminata della sesta puntata: i vincitori e la classifica dei viaggiatori

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Giovedì 16 aprile, in prima serata su SkyUno, è andata in onda la sesta puntata di Pechino Express 2026. Gli Spassusi, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, sono stati definitivamente eliminati. Primi classificati al tappeto rosso i Veloci. Alla conduzione Costantino della Gherardesca, che ha presentato ai viaggiatori l'inviata speciale Giulia Salemi. Nella seconda tappa in Cina le coppie si sono dovute mischiare tra loro e compiere le prime missioni con le nuove combinazioni. I viaggiatori dovranno percorrere 355 chilometri, partendo da Huizhou e passando da Meren Quifeng, arrivano a Nanjing, dove ci sarà il tappeto rosso.

Gli Spassusi eliminati nella sesta puntata di Pechino Express 2026

Gli Spassusi sono stati eliminati nella sesta puntata di Pechino Express, la seconda ambientata in Cina. La tappa si è conlusa a Nanjing, dove la coppia si è dovuta contendere la permanenza nel reality con i Raccomandati, ma purtroppo a dover lasciare l'adventure game sono stati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Ad aver vinto la prova immunità della puntata, infatti, sono stati i Veloci. Tra le prove da superare prima di raggiungere il traguardo, c'era la preparazione del tofu, che ha richiesto un certo tempo, tanto che gli Spassusi sono stati tra gli ultimi a completarla per poi riversarsi in strada e chiedere un nuovo autostop. Dopo aver superato una piccantissima prova, tutte le coppie riescono a raggiungere la tappa finale, dove sono i Veloci, primi in classifica, a decidere di mandar via il duo di comici. Ecco, di seguito, la classifica:

I Veloci I Rapper Le Albiceleste Le Dj I Raccomandati Gli Spassusi

Il racconto della sesta puntata del 16 aprile

Nella sesta puntata di Pechino Express, ambientata ancora in Cina, le coppie hanno dovuto percorrere 335 chilometri da partendo da Huizhou e passando da Meren Quifeng, arrivano a Nanjing. La prima missione ha visto i viaggiatori affrontare una ulteriore difficoltà, quella di veder mischiate le coppie, ragion per cui ognuno dei partecipanti ha dovuto superare la parte iniziale del cammino con un compagno diverso. La prima prova da dover superare è cimentarsi nella scrittura cinese, utilizzando un kit a cui però manca l'inchiostro che è custodito da Giulia Salemi, nascosta in città. Una volta trovato, poi, dovranno scrivere in cinese il nome dell'animale che gli è stato assegnato allo scambio delle coppie.