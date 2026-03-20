Pechino Express 2026, i Creator eliminati: il racconto della seconda puntata

I Creator, coppia formata da Mattia Stanga ed Elisa Maino, sono stati eliminati nella seconda puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 19 marzo. La rotta de L’Estremo Oriente è continuata in Indonesia. Al primo posto Le Dj, ovvero Jo Squillo e Michelle Masullo.

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La coppia dei Creator è stata eliminata nella puntata del 19 marzo di Pechino Express 2026, in onda su Sky Uno con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Ultimi classificati gli Ex. Al primo posto DJ, la coppia formata da Jo Squillo e Michelle Masullo. Il viaggio lungo la rotta de L'Estremo Oriente è continuato in Indonesia: i viaggiatori sono partiti dall'Isola di Giava e hanno percorso 238 chilometri fino alle cascate di Tupac Sewu.

I Creator eliminati nella seconda puntata di Pechino Express

Al termine della seconda puntata, in onda giovedì 19 marzo su Sky Uno, i Creator, la coppia formata da Mattia Stanga ed Elisa Maino, è stata eliminata. Le coppie hanno attraversato 238 km dal porto di Ketapang, passando per la campagna indonesiana e arrivando d Lumajang, dove i Raccomandati hanno raggiunto per primi al Libro Rosso e hanno assegnato il malus ai Comedian. Le DJ, invece, sono arrivate prime al Tappeto Rosso alle cascate di Tumpak Sewu. I Creator, a rischio eliminazione, hanno sfidato in duello gli Ex, ultimi classificati nella prima puntata. Alla fine, è toccato a Elisa Maino e Mattia Stanga hanno abbandonare la gara. Dopo aver affrontato tutte le prove, non senza difficoltà, arrivati nel padiglione del Governo della reggenza di Malang, Costantino Della Gherardesca ha annunciato la classifica:

Le Dj I Raccomandati I Rapper I Comedian Le Albiceleste Gli Spassusi I Veloci

Il racconto della seconda puntata del 19 marzo

La seconda tappa di Pechino Express 2026 è iniziata sull'Isola di Giava, sempre in Indonesia. Al via poi la gara con una tappa di 238 chilometri tra lotta nel fango, partite di padel, alleanze e scontri, come quello tra I Rapper e le Albiceleste. Libro Rosso fissato a Lumajang, la città delle banane: I Raccomandati lo hanno firmato per primi e hanno assegnato un malus a I Comedian. "Causano dispetti ad altre coppie, si inventano regole che non ci sono", hanno detto motivando la loro scelta. Tappeto Rosso alle cascate di Tupac Sewu. Prima di arrivarci, un'ultima missione: fare la spesa di alcuni ingredienti di indonesiano con cinque euro in moneta locale e senza la possibilità di segnare gli alimenti da comprare, ma solo memorizzandoli.