Gf Vip, Alessandra Mussolini è una furia contro Antonella Elia: “Ti avrei rovesciato gli spaghetti in testa”

La puntata del Grande Fratello Vip del 5 maggio si è aperta nel segno della tensione, mettendo al centro della scena la crisi e la successiva "rinascita" di Alessandra Mussolini. A scatenare la forte reazione è stata l'ennesima lite con Antonella Elia, un episodio che ha spinto la concorrente a un passo dal ritiro definitivo. Il confronto in studio, anziché portare a una tregua, è sfociato in un faccia a faccia dai toni molto accesissi.

Il faccia a faccia tra Mussolini e Antonella Elia

Alessandra Mussolini ha preso parola per descrivere la sua insofferenza nei confronti di Elia, confessando di aver raggiunto il limite della sopportazione dopo i numerosi litigi: "Io mi sono sempre divertita qui, ma sono diventata insofferente quando sento alcune voci. Il suo tono mi infastidisce. Se non fossi stata qui, avrei preso il piatto con gli spaghetti al brodo, andavo da lei e glieli rovesciavo in testa". La replica è stata altrettanto dura, quando l'ex soubrette ha accusato la coinquilina di avere un'indole aggressiva e ricordando presunti episodi spiacevoli avvenuti nel reality: "Hai sempre avuto atteggiamenti violenti. Non sopporto la sua ipocrisia. Ha urlato, minacciato, voleva strozzare Adriana Volpe e versare il caffè bollente addosso a Marco Berry".

Lo scontro con Marco Berry e il commento di Cesara Buonamici

Il clima si è fatto ancora più teso quando Mussolini ha puntato il dito contro Marco Berry, definendolo una persona "spietata" e di una "cattiveria inaudita" con cui non ha intenzione di chiarire. La risposta di Berry è stata sarcastica: "A me fa molto ridere, io mi limito a chiamarla Abelarda Brunotti, questa cosa l'ha fatta impazzire". Sulla questione è intervenuta l'opinionista Cesara Buonamici, che ha letto la crisi della concorrente come un punto di svolta positivo: "Mussolini si è ricaricata, adesso è più forte e tagliente di prima. Dovresti ringraziarli".

L'analisi di Selvaggia Lucarelli e il ruolo di Todaro

A chiudere il cerchio è stata Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato come Alessandra Mussolini sia apparsa, per la prima volta, senza sovrastrutture: "Quella di Antonella non credo sia una strategia, lei è genuina. Stasera mi fa effetto vedere Alessandra così perché è la prima volta in cui non ha maschere", le parole in studio. La giornalista ha poi lanciato un suggerimento sull'andamento del gioco, citando Raimondo Todaro come il concorrente più abile nelle dinamiche: "È il più bravo a pensare al gioco, aveva nominato Mussolini e poi ha fatto di tutto per non farla andare via".