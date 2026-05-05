Chi sarà il secondo finalista del GF Vip: testa a testa tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, le percentuali

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Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras sono i nominati del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono convinti di essere candidati all'eliminazione, ma non è così. Nella puntata in onda stasera, martedì 5 maggio, sarà proclamato il secondo finalista. Antonella Elia, invece, è già in finale. Vediamo lo scenario che emerge dai sondaggi.

Prima di esporre il responso dei sondaggi, occorre fare una doverosa precisazione. Il televoto è ancora aperto. Ilary Blasi lo chiuderà in diretta. Dunque, i dati possono essere ribaltati. Al momento, risulta in vantaggio Alessandra Mussolini. La concorrente ha guadagnato terreno nelle ultime ore. Basta dare un'occhiata al dibattito che si è scatenato sui social per rendersene conto. Gli spettatori appaiono nettamente divisi tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Restano ai margini gli altri concorrenti in nomination. Ma come dicevamo, il colpo di scena è sempre dietro l'angolo

Al secondo posto nei sondaggi troviamo quindi Adriana Volpe. La concorrente, nelle ultime ore, continua a guadagnare consensi tanto che si potrebbe giungere a un testa a testa con Alessandra Mussolini. Segue, a grande distanza, Lucia Ilardo che negli ultimi giorni è al centro di tensioni con Renato Biancardi dopo che gli ha svelato che fuori dalla casa avrebbe piacere ad approfondire la conoscenza con Raul Dumitras. Sorprende il risultato di Francesca Manzini che si colloca dopo Lucia. Anche in questo caso, non sono da escludere delle sorprese, dato che la concorrente gode di un nutrito gruppo di fan. Chiudono Raul Dumitras e Marco Berry che al momento risultano i due nomi meno forti al televoto in corso. Vediamo le percentuali:

Alessandra Mussolini al 40%; Adriana Volpe al 30%; Lucia Ilardo al 15%; Francesca Manzini al 10%; Raul Dumitras sotto al 5%; Marco Berry sotto al 5%

Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, martedì 5 maggio. Le dinamiche raccontate da Ilary Blasi ed eventuali faccia a faccia tra i concorrenti potrebbero stravolgere il risultato dei sondaggi e portare a una vittoria a sorpresa.