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GF Vip, Lilli Manzini furiosa per gli insulti alla sorella Francesca: “Guai a chi la tocca, mi fa schifo”

Nonostante i rapporti tesi, la doppiatrice Lilli Manzini interviene con uno sfogo social per difendere la sorella dagli attacchi ricevuti nella Casa del Grande Fratello. Nel mirino finisce soprattutto Marco Berry: “Caduta di stile allucinante”.
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A cura di Sara Leombruno
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Al Grande Fratello VipFrancesca Manzini finisce ancora una volta al centro delle discussioni. A far esplodere la dinamica è stato un pesante scontro verbale con Marco Berry, che ha spinto la sorella dell'imitatrice, Lilli Manzini, a rompere il silenzio. Nonostante le note divergenze familiari, la donna ha risposto duramente agli insulti rivolti alla sorella, scagliandosi contro il comportamento dei concorrenti.

La difesa di Lilli Manzini. La scintilla è scattata durante un confronto tra Francesca e Marco Berry sulla complessa storia familiare delle sorelle Manzini, divise da 14 anni di differenza. Quando la discussione è degenerata in insulti da parte dell'ex Iena, Lilli ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza e proteggere il legame di sangue:

"Inveire così io lo trovo veramente di una caduta di stile allucinante, se proprio doveva avere uno stile, tutta questa faccenda, che è proprio bassissima. È stata travisata la parola ‘patire' dall’'odiare'. Primo: non ho né patito né odiato la nascita di mia sorella, che per me è il dono di Dio più bello del mondo. E guai a chi tocca mia sorella: non è una minaccia né un avvertimento, è la verità. È mia sorella, e questo è tutto, proprio la cornice del tutto".

La doppiatrice ha rivendicato il rapporto con Francesca, sottolineando la forza del loro carattere: "Ne vado fiera di essere sua sorella. Ne vado fiera, perché siamo due con due attributi così e non ci interessa la critica. Perché un conto è la critica, un altro è l’insulto, e qui si sta insultando. Che bel gioco che state facendo. A ciascuno il suo gioco, io mi tengo il mio", le parole.

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Il dietrofront di Marco Berry. Dopo il momento di tensione, la pressione della Casa e un richiamo nel segreto del confessionale hanno spinto Marco Berry a una riflessione. L'illusionista ha cercato un chiarimento con Francesca, ammettendo di aver perso il controllo a causa della stanchezza e della sensazione di essere stato ingiustamente accusato. Il concorrente si è quindi scusato, dichiarando di non riconoscersi in quei modi e di essersi sentito in colpa per l'indiscrezione mostrata verso la famiglia di lei.

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