Adriana Volpe al GF si commuove parlando della figlia: “Mi ha cambiata, ha una bontà contagiosa nel vedere le cose”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello, ormai è noto, diventa un luogo di apertura reciproca, dove i concorrenti si confrontano parlando del loro vissuto e di come nel tempo siano diventate persone diverse. È una riflessione che Adriana Volpe condivide con Raimondo Todaro e nella quale include anche sua figlia Gisele, sostenendo che la sua presenza le ha permesso di guardare al mondo in maniera differente al passato.

Adriana Volpe si commuove parlando di sua figlia Gisele

Un confronto profondo quello tra Adriana Volpe e Raimondo Todaro che parlano delle modalità in cui affrontano e hanno affrontato, tempo addietro, situazioni che gli sono capitate nella vita. Il ballerino sostiene che non ci sia una regola per comportarsi nella maniera giusta, ma sostiene di essere sempre saldo in ciò che pensa e la conduttrice, quindi, aggiunge: "Perché, se tu rimani fermo nella tua posizione, pensi che quello ti faccia star bene? Non lo so". Dopo qualche minuto di riflessione, quindi, continua:

In passato sono stata molto o bianco o nero, vie di mezzo non c'erano. Quella cosa è storta è fatta male, quella persona sul lavoro ha prevaricato? Non deve passarla liscia, ero molto…Oggi penso che c'è una via di mezzo, alcune volte si deve cercare di trovare una soluzione, per accorciare i tempi, senza impuntarsi per forza. Non credo di essere diventata più morbida.

Questo suo cambiamento, però, è legato a sua figlia Gisele. La showgirl ritiene che è da lei che negli anni ha imparato ad approcciarsi al mondo, alle persone, in maniera differente e infatti confida al ballerino commuovendosi:

Oggi ho un senso diverso nel vedere le cose guardo con occhi diversi e ti dico una cosa assurda penso che Gisele mi ha cambiato tanto, perché lei vede le cose in maniera diversa con una bontà che è contagiosa. Forse ha tirato fuori quello che ero prima di essere inquinata da tutto il resto è riuscita a farmi vedere le cose con occhi diversi.

Volpe, poi, sempre visibilmente emozionata rivolge un augurio a sua figlia: "Prima dicevo ‘Se gli altri sapessero come io vedo le cose' oggi dico ‘Se il mondo sapesse come Gisele vede le cose', spero tanto che non cambi proprio per questo, spero che crescendo abbia persone vicino che siano colorate come lei e che non mettano ombre".