Chi è Federico Alese, l’uomo misterioso inquadrato per sbaglio al GF Vip: non è un tecnico, lavora nella produzione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutto ha avuto inizio da una gaffe del Grande Fratello Vip. Durante una delle lunghe dirette, infatti, l'inquadratura si è concentrata su uno sconosciuto che si trovava nella casa e sembrava ricevere (o dare) delle direttive al microfono. L'uomo ha catturato subito l'attenzione degli spettatori che hanno ipotizzato che fosse un tecnico e hanno chiesto che si unisse al cast come concorrente. Vi spieghiamo perché non è possibile che accada.

La gaffe del GF Vip e l'inquadratura sbagliata

Il 28 aprile, gli spettatori stavano assistendo alla diretta del Grande Fratello Vip in onda su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. All'improvviso nell'inquadratura della regia 2 è comparso un uomo che evidentemente non faceva parte del cast dei concorrenti. Lo sconosciuto stava comunicando qualcosa al microfono. Gli spettatori lo hanno notato subito: "Deve essere un tecnico", hanno ipotizzato sui social. Il video dell'uomo misterioso è stato diffuso su X raggiungendo una viralità che la produzione non ha potuto ignorare. Poco dopo, infatti, sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip è comparso un video realizzato da lui.

Il primo video di Federico, l'uomo misterioso del GF Vip

"Abbiamo un regalo per voi" ha annunciato la pagina X del Grande Fratello Vip. Poi un video in cui scorrevano i tantissimi messaggi che chiedevano informazioni sull'uomo misterioso inquadrato dalle telecamere. Spazio, quindi, a Federico: "Eccomi qua, a grande richiesta sono qui". Poi, ha fatto riferimento alla gaffe dell'inquadratura sbagliata: "Può succedere, chi fa questo lavoro lo sa". E ha concluso: "Ci tenevo a presentarmi davanti a voi. E comunque non sono un tecnico". Mentre si moltiplicano le richieste di farlo entrare nella casa come concorrente a tutti gli effetti, vi spieghiamo perché questa opzione è altamente improbabile.

Chi è Federico Alese

Federico Alese non è un tecnico. Ha studiato economia aziendale manageriale e da oltre sette anni lavora per EndemolShine Italy, la casa di produzione che sforna format di successo come Stasera tutto è possibile, Tale e Quale Show, Che tempo che fa, Avanti un altro e Affari tuoi. Tra i programmi che sono prodotti da Endemol c'è anche il Grande Fratello Vip. Federico ha iniziato a lavorare nell'azienda nel 2019, dapprima come impiegato con varie mansioni e dal 2021 nella produzione. Dunque, non era nella casa in qualità di tecnico ed è altamente improbabile che possa unirsi al cast del reality come concorrente visto che lavora per chi produce il programma. Il regolamento di molte trasmissioni impedisce la partecipazione ai loro impiegati e addirittura ai loro parenti.