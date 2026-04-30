Chi è Federico Alese, l’uomo misterioso inquadrato per sbaglio al GF Vip: non è un tecnico, lavora nella produzione
Tutto ha avuto inizio da una gaffe del Grande Fratello Vip. Durante una delle lunghe dirette, infatti, l'inquadratura si è concentrata su uno sconosciuto che si trovava nella casa e sembrava ricevere (o dare) delle direttive al microfono. L'uomo ha catturato subito l'attenzione degli spettatori che hanno ipotizzato che fosse un tecnico e hanno chiesto che si unisse al cast come concorrente. Vi spieghiamo perché non è possibile che accada.
La gaffe del GF Vip e l'inquadratura sbagliata
Il 28 aprile, gli spettatori stavano assistendo alla diretta del Grande Fratello Vip in onda su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. All'improvviso nell'inquadratura della regia 2 è comparso un uomo che evidentemente non faceva parte del cast dei concorrenti. Lo sconosciuto stava comunicando qualcosa al microfono. Gli spettatori lo hanno notato subito: "Deve essere un tecnico", hanno ipotizzato sui social. Il video dell'uomo misterioso è stato diffuso su X raggiungendo una viralità che la produzione non ha potuto ignorare. Poco dopo, infatti, sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip è comparso un video realizzato da lui.
Il primo video di Federico, l'uomo misterioso del GF Vip
"Abbiamo un regalo per voi" ha annunciato la pagina X del Grande Fratello Vip. Poi un video in cui scorrevano i tantissimi messaggi che chiedevano informazioni sull'uomo misterioso inquadrato dalle telecamere. Spazio, quindi, a Federico: "Eccomi qua, a grande richiesta sono qui". Poi, ha fatto riferimento alla gaffe dell'inquadratura sbagliata: "Può succedere, chi fa questo lavoro lo sa". E ha concluso: "Ci tenevo a presentarmi davanti a voi. E comunque non sono un tecnico". Mentre si moltiplicano le richieste di farlo entrare nella casa come concorrente a tutti gli effetti, vi spieghiamo perché questa opzione è altamente improbabile.
Chi è Federico Alese
Federico Alese non è un tecnico. Ha studiato economia aziendale manageriale e da oltre sette anni lavora per EndemolShine Italy, la casa di produzione che sforna format di successo come Stasera tutto è possibile, Tale e Quale Show, Che tempo che fa, Avanti un altro e Affari tuoi. Tra i programmi che sono prodotti da Endemol c'è anche il Grande Fratello Vip. Federico ha iniziato a lavorare nell'azienda nel 2019, dapprima come impiegato con varie mansioni e dal 2021 nella produzione. Dunque, non era nella casa in qualità di tecnico ed è altamente improbabile che possa unirsi al cast del reality come concorrente visto che lavora per chi produce il programma. Il regolamento di molte trasmissioni impedisce la partecipazione ai loro impiegati e addirittura ai loro parenti.