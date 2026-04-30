Alessandra Mussolini fa le valigie ma non lascia il GF Vip, Elia furiosa: “Siete stati scemi a crederci”

Alessandra Mussolini ha svuotato l’armadio, ha fatto i bagagli e ha minacciato di lasciare la casa. Poi ci ha ripensato, scatenando la furia di Antonella Elia che ritiene abbia fatto solo una sceneggiata.

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Nelle ultime ore, Alessandra Mussolini ha messo in subbuglio la casa del Grande Fratello Vip minacciando di andarsene. La concorrente ha addirittura svuotato l'armadio e fatto i bagagli. Poi, però, ha deciso di restare. Così, si è scatenata la furia di Antonella Elia che ha insultato i suoi compagni di avventura per avere creduto ad Alessandra e al suo malessere. Ripercorriamo le ultime ore nella casa.

Alessandra Mussolini, dopo l'ennesima lite con Antonella Elia e dopo l'amarezza per avere ricevuto sei nomination, ha minacciato di lasciare la casa. Dopo avere fatto i bagagli, però, ha cambiato idea: "Per non dare soddisfazione a lei prendo le valigie e le riporto in camera". Antonella non è sembrata per niente stupita: "Ci avrei scommesso qualsiasi cosa". Mussolini ha replicato di avere deciso di restare perché le vogliono tutti bene. Ma Elia si è detta in totale disaccordo.

Antonella Elia è rimasta molto delusa dai suoi compagni di avventura, dicendo di reputarli "senza personalità" perché hanno convinto Mussolini a restare: "Fanno finta di essere buoni, non capiscono la realtà dei fatti". Alessandra ha messo in atto l'ennesima provocazione e ha sfilato davanti a lei con le valigie. Elia, furiosa, ha accusato i concorrenti di essersi fatti intortare dalla sceneggiata della gieffina: "Stava male, sì certo, come no! Questa vi sta prendendo per il c**o a tutti. Ma voi siete tanto buoni, le volete bene. Voi siete scemi". Poi si è confrontata con Adriana Volpe. Era delusa anche da lei per avere convinto Alessandra a restare:

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Ma se fino a due ore fa tutti ce l'avevate contro, perché non riuscite a tenere il punto? Ma come fai a darle fiducia? Ci ha fatto il verso in tutti i modi. Perché calcolarla? Perché farle credere che abbia un valore e un peso? Ci ha usato come burattini.

Adriana Volpe ha detto di avere voluto ascoltarla, ma ha anche aggiunto: "Lei fa tutto da sola, distrugge tutto".