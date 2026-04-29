Grande Fratello Vip 28 aprile: Paola Caruso eliminata, chi è al televoto per la finale

Paola Caruso è la concorrente eliminata nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile. In nomination, per contendersi un posto in finale, ci sono sei gieffini: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Francesca Manzini.

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Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 29 aprile ad essere eliminata, stavolta per davvero, è stata Paola Caruso, che si è contesa la permanenza nella casa con Lucia Ilardo. La ex Bonas di Avanti un altro ha dovuto lasciare la dimora di Cinecittà a un passo dalla finale. Il televoto aperto in puntata è destinato a scoprire chi tra i concorrenti arriverà in finale. A giocarsela ci sono Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Marco Berry e Raul Dumitras. A condurre, come sempre, Ilary Blasi accompagnata dalle sue opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Paola Caruso eliminata nella puntata di martedì 28 aprile

A dover tornare a casa a un passo dalla finale e quindi dalla possibile vittoria di questa edizione del Grande Fratello Vip è Paola Caruso. La concorrente nella puntata di mercoledì 22 aprile era stata eliminata per finta, trascorrendo qualche giorno in solitudine nel monolocale, all'insaputa dei suoi compagni d'avventura e si era poi rientrata in casa durante l'appuntamento successivo con il reality di Canale 5. Pochi giorni e poi il suo destino l'ha portata a varcare nuovamente la porta rossa, una volta lasciatasi alle spalle la casa di Cinecittà dice: "Magari potevo giocare un po' in più su alcune cose, ma non sarei stata me stessa, io sono così, nel bene o nel male, sono una pazza buona, come dico sempre".

I Vip al televoto per decretare il finalista

Come sempre accade durante ogni appuntamento con il Grande Fratello Vip, il momento nomination è quello più atteso, perché è in quel frangente che si smascherano i concorrenti che giocano di strategia o, più semplicemente, vengono fuori attriti, incomprensioni che magari durante la settimana non sono stati sviscerati come si sarebbe voluto. Ed ecco, quindi, che i gieffini convinti di mettere in atto le solite nomination hanno così mandato al televoto Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Alessandra Mussolini che, ormai, ha collezionato un record di puntate in cui è stata nominata. A questi nomi, poi, si aggiungono quelli di Francesca Manzini e Raul Dumitras. Il più votato, come di consueto, nella prossima puntata arriverà dritto in finale.