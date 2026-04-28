Belve, Sal Da Vinci: “Non esistono le canzoni della camorra. Con mia moglie mai parlato di andare con altri”

Sal Da Vinci arriva a Belve come ospite nella puntata di martedì 28 aprile. Ad Aldo Cazzullo risponde che non esiste “un repertorio di canzoni della camorra” e che la sua critica ha finito con offendere chi lo ha votato per vincere Sanremo. Poi, sull’ipotesi di aprire il matrimonio con la moglie Paola Pugliese a “una divagazione” con altre persone: “Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla”.

Sal Da Vinci arriva anche a Belve come ospite nella puntata di martedì 28 aprile in una settimana decisamente affollata di interviste. Si avvicina l'Eurovision del 16 maggio e la vittoria di Sanremo sembra ormai già lontana. La sua Per sempre sì è ovunque, coreografia inclusa. Eppure c'è chi come Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera l'ha definita "una colonna sonora di un matrimonio della camorra". La risposta del noto cantante non è tardata ad arrivare.

“Ma perché c’è un repertorio delle canzoni della camorra? Non ho voluto replicare a questo tipo di provocazioni ed ho chiesto anche ai miei fan di non farlo”, ha dichiarato a Francesca Fagnani che, divertita dalla reazione, ha aggiunto: "Cazzullo dice che le canzoni come le sue prima avevano il buongusto di farle arrivare seconde o persino quinte come l’Italiano di Toto Cotugno". Al che, la risposta piccata di Sal Da Vinci: "È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato". “Ma Cazzullo canticchia la sua canzone sotto la doccia?”, prosegue la conduttrice di Belve, che accoglie sorridendo il consenso del cantante, ormai distaccato dalle critiche che hanno travolto il suo trionfo sanremese.

Sul significato più profondo della canzone Per sempre sì: "Lei e sua moglie state insieme da quando ha 15 anni! Ma la curiosità di fare un tuffo dove il mare è più blu, lei un’altra donna e sua moglie un altro uomo?", chiede Fagnani, ricevendo come risposta accompagnata da un sorriso: “Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla”. Proprio oggi, nella puntata pubblicata dal podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Sal Da Vinci ha raccontato la lunga storia d'amore con la moglie Paola Pugliese e ricordato di quando si misero insieme a soli 16 anni, per poi lasciarsi a causa di una minigonna, che segnò anche l'inizio di una nuova relazione del cantante con un'altra ragazza.