Sal Da Vinci: “Con mia moglie ci lasciammo perché lei indossò una minigonna e io mi fidanzai con un’altra”

Ospite del podcast di Diletta Leotta, Sal Da Vinci ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapporto con la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato da 34 anni. Il primo bacio a 16 anni, poi un periodo passati distanti: “Ci siamo lasciati perché lei mise una minigonna e io mi arrabbiai. Ebbi un altro fidanzamento nel frattempo”.

Sal Da Vinci ha ripercorso la storia d'amore con la moglie Paola Pugliese, con cui ha festeggiato 34 anni di matrimonio. Il primo bacio quando erano poco più che adolescenti, poi la voglia di stare insieme e i momenti di difficoltà che hanno affrontato insieme. Il cantante napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, ha fatto alcune rivelazioni inedite sul loro rapporto.

Ai microfoni di Diletta Leotta, ospite del podcast Mamma Dilettante, Sal Da Vinci ha ricordato il primo bacio con quella che è poi diventata la donna della sua vita: "Eravamo a Posillipo, lei aveva 16 anni e io 15. Sentivamo il bisogno, nonostante la giovane età, di stare insieme. È una promessa che ci siamo fatti". Negli anni la coppia ha rinnovato in più occasioni la promessa del "per sempre sì" fatta la prima volta oltre 30 anni fa. La mancanza uno dell'altra è uno dei motori del loro rapporto: "Mi ha chiamato un'ora fa, mi ha detto ‘siamo sempre un po' distanti in questo momento'. Io le ho risposto che sono partito soltanto ieri, ma lei mi ha risposto ‘anche l'altra volta sei partito'. Questo fervore, così potente, è una bella cosa. Il giorno in cui finirà, mi auguro mai, probabilmente mi devo preoccupare".

Nonostante i rapporto sia oggi forte e solido, i momenti di difficoltà non sono mancati. Il cantante ha infatti ammesso che per circa un anno si sono lasciati: "Ci siamo lasciati perché lei mise una minigonna di jeans, io mi arrabbiai, proprio all'antichissima. Me la presi perché c'erano dei ragazzi che la guardavano. Mi lasciò lei, io qualche giorno dopo me ne pentì". Il distacco durò diversi mesi, tanto che Sal Da Vinci ebbe un'altra frequentazione: "Ebbi un altro fidanzamento nel frattempo, lei no". Poi però si rese conto di voler stare solamente con Paola e la riconquistò: "Le facevo delle telefonate anonime".