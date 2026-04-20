Sabrina Salerno: “Ho sentito un nodulo, pensavo che il tumore fosse tornato ma era una ciste”

Un nodulo al seno e il timore che quell’incubo, dal quale è uscita lo scorso anno, potesse ricominciare. È quanto racconta Sabrina Salerno a Verissimo dove, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 19 aprile, ha ripercorso i momenti di terrore vissuti questa estate in Grecia. Una paura che ha tenuto per sé, in attesa di rientrare in Italia e sottoporsi ai controlli che, per fortuna, hanno scongiurato una recidiva.

“Quest’estate, mentre ero in vacanza, ho sentito un nodulo. Rientrata in Italia, sono andata in ospedale pensando che il tumore fosse tornato. Invece, si trattava di una ciste d'acqua prodotta dalla radioterapia”, ha raccontato la cantante che, solo pochi mesi fa, aveva condiviso con il pubblico la diagnosi di tumore al seno e il percorso di cure affrontato. Proprio la consapevolezza di aver già vissuto quel calvario l’ha portata a temere una recidiva che l’avrebbe costretta a combattere ancora. Un’eventualità che gli accertamenti hanno fortunatamente escluso.

L’incontro con Manuela, la sorella che non aveva mai conosciuto

Ma nello studio della trasmissione di Canale 5, Salerno non si è limitata a parlare di salute. Ha raccontato anche una gioia arrivata inaspettata: l’incontro con la sorella Manuela, conosciuta dopo anni di silenzio, figlia di quel padre che aveva abbandonato la cantante poco dopo la nascita. Un rapporto, quello con il genitore biologico, che l’artista aveva già descritto in passato come doloroso: un uomo noto nel mondo della finanza che non l’aveva mai riconosciuta ufficialmente, nonostante l’esito del test del Dna richiesto anni prima della sua scomparsa.

È proprio da questa storia che nasce la distanza tra le due sorelle. Salerno ha spiegato di aver sempre saputo della sua esistenza, ma di non aver mai voluto interferire con l’equilibrio di una famiglia alla quale non aveva mai sentito di appartenere. La svolta è arrivata da Manuela che, dopo il suggerimento casuale di un conoscente e i sospetti rafforzati da alcune interviste della cantante, ha deciso di affrontare il padre. Di fronte alle sue risposte vaghe, ha scelto di contattare direttamente Sabrina sui social.

Il padre di Sabrina Salerno e Manuela: “Sapeva essere cattivo”

“Lui ha vissuto questa cosa come un enorme tradimento nei suoi confronti. Non ci siamo parlati per circa un anno”, ha raccontato Manuela nello studio di Verissimo, affiancando per la prima volta in pubblico la sorella. Nonostante la freddezza del padre, ha deciso di andare avanti: voleva recuperare il rapporto con quella sorella di cui aveva scoperto l’esistenza solo da adulta. “Con me è stato un bravo papà, ma aveva una personalità complessa. È sempre stata una persona molto buona e capace di farti sentire speciale fino a quando eri allineato con lui. Quando questa sintonia veniva a mancare, sapeva essere psicologicamente molto duro, anche un po' cattivo”, ha raccontato la donna.