Alessia Merz: “Ho avuto uno stalker. Venne a un evento con una pistola, ma cambiò idea e non la usò”

Alessia Merz è stata una delle protagoniste più amate della tv, che ha lasciato all’età di 31 anni. La ex showgirl racconta di aver subito molestie e di essersela vista brutta con uno stalker che ha poi denunciato.

Alessia Merz è stata una delle protagoniste televisive degli Anni Novanta-Duemila, ma si è ormai ritirata da tempo dal mondo dello spettacolo. In un'intervista radiofonica al programma di Radio2 I Lunatici, la showgirl ha raccontato di non aver più voluto far parte attivamente del mondo della tv perché ha preferito dedicarsi alla sua famiglia. Del periodo in cui ha lavorato ricorda anche di aver vissuto momenti non semplici a causa di uno stalker.

Alessia Merz spiega perché ha lasciato la Tv

"Me la sono goduta, ho guadagnato, ho conosciuto un sacco di persone, era arrivato il momento di mettere su famiglia" è così che Alessia Merz spiega il perché abbia deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, a 31 anni, dopo 14 anni ininterrotti di carriera televisiva. Conosciuto il calciatore Fabio Bazzani, tutt'oggi suo marito, ha preferito dedicarsi ai suoi figli: "Potevo permettermelo e l'ho fatto" spiega ai microfoni della radio, ammettendo che non sono mancate le richieste di chi l'avrebbe voluta di nuovo sul piccolo schermo:

Quando ho deciso di smettere mi sono arrivate una valanga di proposte per fare reality. Ho sempre rifiutato perché le cose voglio farle fatte bene, sono competitiva, non mi andava di andare in un reality dove poi magari mi sarei ritirata dopo due settimane.

Oggi si diverte ad andare a La Volta Buona, concedersi qualche ospitata, ma non ha intenzione di avere un impegno fisso, preferendo ritagliarsi del tempo per sé.

Le molestie subite e la denuncia per stalking

L'ex showgirl, rispondendo a una domanda dei due speaker radiofonici, racconta anche di aver subito molestie: "Sbagliai anche io, mi fidai di una persona che non conoscevo" e che le aveva proposto di prendere parte a un film:

Mi disse di andare a Milano, che mi sarebbe venuto a prendere in stazione perché avremmo fatto il provino. Per quanto io sbagliai ad andarci, ciò non toglie che io non mi dovessi ritrovare in tre secondi in una macchina con il sedile tirato giù e lui buttato sopra. Me la sono vista brutta, ho talmente urlato che si è spaventato. Oggi credo le cose siano un po' cambiate. Se ne parla di più.

Merz racconta di aver avuto anche uno stalker, che aveva preso di mira il suo agente, convinto che fosse lui ad ostacolare il loro amore, insieme alla sua famiglia. Un'esperienza terribile per la quale si è anche spaventata: