Francesca Manzini: “Ho lavorato per Selvaggia, poi mi ha licenziata”, Lucarelli replica: “Mai stata assunta”

Francesca Manzini rivela di aver lavorato, circa dieci anni fa, con Selvaggia Lucarelli e di essere stata licenziata. L’opinionista ha poi chiarito sui social che, in realtà, le cose sarebbero state ben diverse da come raccontato.

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Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini rivela un altro dettaglio della sua vita che finora non era ancora emerso. L'imitatrice, infatti, ha raccontato di aver lavorato con Selvaggia Lucarelli diversi anni fa. Un'esperienza durata poco, ma che la gieffina ricorda anche perché sostiene di essere stata licenziata, sebbene l'opinionista su Instagram in risposta a questa affermazione abbia detto tutt'altro.

Francesca Manzini e il lavoro con Selvaggia Lucarelli

Dopo la puntata i gieffini sono soliti commentare quanto è successo in studio, soffermandosi anche nel racconto di alcune cose che riguardano il loro privato. A parlare di Selvaggia Lucarelli è stato Raimondo Todaro che ha sottolineato come i due abbiano lavorato insieme per lungo tempo, quando lui è stato uno dei maestri di Ballando con le stelle: "Lei è proprio una bella donna. Poi mi ha fatto strano vederla intera, ero abituato a guardarla dietro a un bancone. Io la conosco da tanto, con lei ho lavorato almeno dieci anni". E a proposito di lavoro, è proprio su questo punto che interviene Francesca Manzini, che racconta di un breve periodo in cui le due hanno lavorato fianco a fianco:

Anche io l’ho conosciuta tanto tempo fa, ma vabbè… Ho lavorato con lei dieci anni fa. Lei mi ha licenziata dalla radio. Sì, parlo proprio di lei. Abbiamo lavorato insieme in una nota radio e circa dieci anni fa lei mi tolse dal programma. Vabbè è andata così

Selvaggia Lucarelli replica alle affermazioni di Manzini

L'opinionista, quindi, interviene sui social per fornire una precisazione su quanto dichiarato dalla concorrente che, a suo avviso, avrebbe costruito in questi mesi un racconto a dir poco fantasioso sulla sua vita personale, al quale aggiungerebbe di volta in volta nuovi dettagli, come quello raccontato nella nottata di ieri. Lucarelli, quindi, spiega cosa non torna in questa versione dei fatti: