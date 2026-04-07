Micaela Ramazzotti a Belve: “Claudio è l’amore della mia vita. La lite con Virzì al ristorante? Mi pento”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Belve in onda martedì 7 aprile, Micaela Ramazzotti ha ripercorso di fronte a Francesca Fagnani la sua carriera partendo dai successi che l'hanno resa una delle attrici più premiate: “Il premio che ho vinto con La prima cosa bella non me lo aspettavo, mi aspettavo lo vincesse Stefania Sandrelli”. Nonostante quel discorso improvvisato in cui disse solo "Evviva il cinema italiano", oggi rivendica ogni traguardo con fermezza: “I miei premi li ho meritati tutti. Fortuna? Talento all’80%. Sono tra le più brave attrici italiane”. L'attrice ha confessato di aver convissuto a lungo con la sindrome dell’impostore, definendosi una “bugia vivente” che imitava gli altri per piacere e arrivava alle interviste con gli aggettivi già memorizzati. Ha ammesso inoltre di aver usato a lungo la maschera della “svampita vessata dagli uomini” perché, paradossalmente, quella finzione funzionava e le faceva vincere i premi: “Mi credevano scema e invece non lo ero”.

Il rapporto con i genitori: “Mamma e papà hanno smesso di amarmi, non li sento”

Il racconto si è spostato poi sulle origini familiari e su una realtà molto diversa da quella raccontata dai suoi genitori. Se la madre parlava di una villetta a Casal Palocco, la Ramazzotti ha smentito categoricamente: “Non era vero, io non avevo nemmeno la cameretta”. Ha descritto un rapporto altalenante con i genitori, segnato da assenze prolungate che l'hanno abbattuta psicologicamente: “Mia madre e mio padre mi hanno amata per un periodo, poi hanno smesso, poi hanno ripreso e poi hanno smesso ancora”. Ha rivelato di non sentirli da un paio d'anni e di soffrire per la mancanza di un contatto reale, spiegando che preferirebbe una telefonata piuttosto che vedere la madre pubblicare storie su Facebook relative alla sua carriera. Questo clima la spinse ad andare via di casa molto presto per cercare un riscatto che ha voluto “a tutti i costi”.

I furti alla Rinascente: “L’ultimo? Poco tempo fa”

Tra le confessioni più inaspettate (ma raccontate con divertimento), quella legata a un passato da ladra iniziato da piccola rubando i gioielli della nonna, alla quale raccontava che ci fosse una “gazza ladra” in giro. L'attrice ha ricordato i furti alla Rinascente con una vera e propria banda: “Mi portavo dietro gli attrezzi del mestiere, ero un cecchino”. Ha ammesso che l'ultimo episodio, il furto di un profumo, risale a soli cinque anni fa. Anche sulla sua vita privata è stata drastica, parlando del rapporto complesso con Paolo Virzì e di come la relazione sia andata troppo avanti: “Probabilmente io cercavo in lui una figura paterna e lui in me la figura materna”. Ha sottolineato di non dovergli nulla sul piano professionale, aggiungendo che semmai è lui a doverle dire grazie: “In casa aveva una donna che aveva una bella storia, sono stata una fonte di ispirazione”.

La separazione da Virzì e l’amore con Claudio Pallitto

Infine, l'attrice ha affrontato i temi più recenti della sua vita privata, a partire dal legame con l'ex marito e la rottura. Nonostante il lungo percorso insieme, la Ramazzotti è stata categorica sul piano professionale: “Il mio ex mi deve ringraziare perché con me ha fatto i film più belli, in casa aveva una donna che aveva una bella storia, sono stata una fonte di ispirazione”. Ha poi aggiunto di non dovergli nulla come attrice, ammettendo che l'etichetta di "Pigmalione" la infastidiva poiché si sentiva “anche un po’ autrice” dei suoi personaggi. Riguardo alla lite al ristorante finita sui giornali, si è detta pentita: “È qualcosa di cui non vado fiera. È che ci ha trovati in un momento di debolezza ed è uscito il peggio”. Ha precisato che, nonostante le denunce poi rimesse, non c'è stata violenza fisica e ha difeso il nuovo compagno dalle descrizioni dei media: “Sui giornali è uscito di tutto su Claudio che è stato descritto come l’orco muscoloso, e invece lui si era messo in mezzo solo per placare gli animi”.

Oggi l'attrice guarda solo al futuro e al desiderio di risposarsi: “Non ho ancora divorziato perché il divorzio non si trova, e mi servirebbe perché dovrei risposarmi con il mio amore”. Su Claudio Pallitto non ha avuto dubbi, definendolo l'uomo della sua vita e l'unico capace di farla sentire finalmente protetta: “Mi sono innamorata di Claudio perché è un uomo molto intelligente e profondo. Lui è l’amore della mia vita, l’unico”. Ha concluso con una battuta sulla sua definitiva distanza dal "circoletto" del cinema, spiegando di aver cambiato vita e interessi: “Prima avevo la tessera perché ero la moglie del socio. Adesso ho la tessera sportiva perché sto con Claudio, che ha le palestre”.