Lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: cosa dicono nelle denunce, i graffi per il video fatto con il cellulare Cosa hanno detto Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì nelle loro denunce dopo la lite scoppiata fuori il ristorante L’insalata ricca in piazza Albania a Roma. Lo riporta l’Adnkronos: “Una battuta che sapeva di provocazione. Poi gli insulti e le minacce”, dice l’attrice. “Sono stato affrontato dal compagno della mia ex (il personal trainer Claudio Pallitto, ndr) che si è frapposto in modo aggressivo”, replica il regista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cosa hanno detto Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì nelle loro denunce dopo la lite scoppiata fuori il ristorante L'insalata ricca in piazza Albania a Roma. Lo riporta l'Adnkronos, fornendo tutti i dettagli delle due versioni che sono, come prevedibile, profondamente antitetiche. "Una battuta che sapeva di provocazione. Poi gli insulti e le minacce", questo l'inizio della dichiarazione di Ramazzotti sui fatti avvenuti lunedì sera ai carabinieri della Stazione Aventino, mentre Virzì ha mantenuto il punto sull'essere stato gratuitamente aggredito dal nuovo compagno della sua ex moglie, il personal trailer Claudio Pallitto.

Micaela Ramazzotti: "Virzì mi minacciava e insultava"

Ramazzotti spiega di essere seduta al tavolo del ristorante L'insalata ricca con sua figlia figlia Anna e il compagno Claudio Pallitto quando ha incrociato il suo ex marito che passava con sua figlia Ottavia (35enne nata dalla relazione del regista con l'attrice Tiziana Cruciani, ndr) e il loro primogenito Jacopo: "Si sono avvicinati a noi e la figlia ha rivolto qualche battuta nei miei confronti. Ho chiesto a mio figlio di avvicinarsi a me ma Ottavia e il padre glielo impedivano. A quel punto la figlia ha iniziato a riprendere la scena e ad aggredirmi verbalmente. Il mio fidanzato si è interposto perché la situazione si stava scaldando, dato che il mio ex iniziava a minacciarmi e a insultarmi con parole come ‘mer*a' e "fai schifo‘".

"Quindi ho preso il telefono della figlia e l'ho lanciato per terra", continua l'attrice, "il mio ex marito cercava di aggredirmi e il mio fidanzato tentava di parare i colpi col suo braccio". Non sarebbero volati piatti o sedie, stando alla sua ricostruzione, ma ha aggiunto che la figlia dell'ex marito, nel tentativo di riprendersi il telefono, le ha graffiato il braccio. Da qui, i cinque giorni di prognosi per lievi escoriazioni. Poche ore dopo, la story su Instagram che la ritrae con il compagno e la scelta della canzone Imagine in sottofondo.

Paolo Virzì: "Graffi e strattonamenti vari"

Paolo Virzì riporta invece un'altra versione dei fatti, descrivendosi come parte lesa, soprattutto dal compagno della ex moglie: "Martedì sera stavo passeggiando con i miei figli in cerca di un ristorante dove cenare, quando da uno dei tavolini siamo stati attirati dagli insulti della mia ex moglie. Passando davanti al ristorante ‘L'Insalata Ricca' in piazza Albania, ho visto mia figlia minore seduta a uno dei tavolini fuori con la madre e il compagno. Volevo salutare la bambina, quindi mi sono avvicinato con nostro figlio. Immediatamente sono stato affrontato dal compagno della mia ex (il personal trainer Claudio Pallitto, ndr) che si è frapposto in modo aggressivo".

Il regista inoltre ha confermato l'esistenza di un filmato girato dalla figlia maggiore, al fine solo di documentare l'aggressione, "che ha poi portato a graffi sulle braccia e strattonamenti vari", per i quali sono stati messi a referto cinque giorni di prognosi.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine

La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla maxi lite avvenuta lunedì scorso. Al momento si tratta di un'indagine a modello 45 e le posizioni dei coinvolti sono al vaglio dopo che, nelle scorse ore, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno depositato una prima informativa a piazzale Clodio.