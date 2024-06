“Mer*a, fai schifo”, la lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì proprio come nei film del regista

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, avvenuta in pubblico in un ristorante romano all'Aventino, ha scatenato l'inevitabile parallelo con i film del regista simbolo della classe intellettuale di sinistra. La lite violenta tra i due gruppi, lei accompagnata dal suo nuovo boyfriend Claudio Pallitto, è però molto più vicina alla dimensione burina che il regista ha sempre appioppato al mondo della destra. Ora che ci è finito proprio lui in questo frullatore, viene da pensare a quanto sia beffarda la vita: sembra il sequel del sequel del suo Ferie d'agosto.

Ad Adnkronos sono arrivate nuove ricostruzioni su una vicenda che ha davvero dell'incredibile. Micaela Ramazzotti sostiene che il regista e la figlia Ottavia, 35 anni nata dalla precedente relazione del regista con Tiziana Cruciani, si siano avvicinati iniziando a fare battutine mentre Virzì sostiene il contrario, di essersi avvicinato solo per salutare il figlio che il regista ha avuto dalla Ramazzotti. A quel punto, a sentire la Ramazzotti nella ricostruzione di Adnkronos, Virzì avrebbe iniziato a insultare: "Merda! Fai schifo" all'indirizzo della Ramazzotti e Claudio Pallitto, ex Tamarreide e personal trainer, sarebbe intervenuto.

La figlia di Virzì, che stava riprendendo tutto col cellulare, sarebbe stata ostruita dalla Ramazzotti: "Ho preso il suo cellulare e gliel'ho buttato a terra", si legge sempre su Adnkronos, "Quindi ho preso il telefono della figlia e l'ho lanciato per terra. Il mio ex marito cercava di aggredirmi e il mio fidanzato tentava di parare i colpi col suo braccio". Non c'è stato lancio di sedie, ma graffi tra le due donne in questione: cinque giorni di prognosi per la Ramazzotti che ha riportato lievi escoriazioni. Per Paolo Virzì, invece, Claudio Pallitto si è comportato con lui "in modo aggressivo". Cinque giorni di prognosi anche per lui e per la figlia Ottavia.

Insomma, sembra proprio un film di Paolo Virzì. Quello dove cinquantenni e quarantenni in crisi si lanciano addosso strali e mortacci, che si rinfacciano il mondo, che danno la colpa di tutte le cose alla televisione commerciale e a Silvio Berlusconi. E invece.

