Paolo Virzì sulla lite con Micaela Ramazzotti: “È stata una donna importante per me, risolveremo”

A cura di Elisabetta Murina

Paolo Virzì ha rotto il silenzio sulla lite avvenuta con l'ex moglie Micaela Ramazzotti in un locale di Roma. "Invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Confido troveremo il modo di risolvere questo incidente", ha detto il regista raggiunto dal Corriere della Sera. I due si sarebbero incontrati per caso la sera del 17 giugno e, dopo uno scambio di battute, sarebbero volati insulti, piatti e posate, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza.

Le parole di Paolo Virzì sulla lite con Micaela Ramazzotti

"Riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione, e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia", ha spiegato Paolo Virizì a proposito di quanto avvenuto con l'ex moglie in un locale dell'Aventino, a Roma, nella sera del 17 giugno. Il regista ci tiene a preservare la sua privacy e quella delle persone che lo circondano, ribadendo che l'attrice è stata per lui una "donna importantissima", madre dei suoi due figli:

Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati.

Virzì ha infine lasciato la strada aperta a una possibile riconciliazione, concludendo: "Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente".

Cosa è successo tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì a Roma

Stando a quanto riporta Il Messaggero, nella serata del 17 giugno sarebbe scoppiata una furibonda lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì. L'attrice era uscita a cena con il compagno Claudio Pallitto e il secondo figlio (avuto proprio con il regista) in un locale dell'Aventino, a Roma. Fuori dal ristorante avrebbe incontrato l'ex marito e, dopo uno scambio di parole, tra i due ex coniugi sarebbero partite pesanti offese e insulti, con tanto di lancio di posate e piatti. Una ragazza si sarebbe anche sentita male e sul posto sarebbero arrivati i carabinieri, chiamati dai presenti, insieme a un'ambulanza.