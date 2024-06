video suggerito

Micaela Ramazzotti commenta la lite con Paolo Virzì: “Ha sempre tenuto più alla sua immagine che alla famiglia” Micaela Ramazzotti, in una dichiarazione all’ANSA, commenta la furibonda lite che l’ha vista protagonista in un ristorante romano con l’ex marito, Paolo Virzì e che ha richiesto l’intervento di Carabinieri e 118: “Non resto sorpresa dal tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. Ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Micaela Ramazzotti, in una dichiarazione all'ANSA, commenta la furibonda lite finita con l'intervento di Carabinieri e 118 che l'ha vista protagonista in un ristorante romano con l'ex marito, Paolo Virzì:"Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali".

Il commento di Paolo Virzì subito dopo le denunce

Il regista era stato il primo a rompere il silenzio con una nota che chiedeva privacy per il momento delicato e rimarcava l'importanza dell'attrice nella sua vita, come musa nel cinema e madre dei suoi due figli Jacopo e Anna: "Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati".

Il matrimonio durato 16 anni e i due figli

Erano presenti al litigio nel ristorante di piazza Albania all'Aventino a Roma anche i due figli di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: Jacopo (14 anni) e Anna (11 anni). La più piccola era a cena con la madre e il nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, mentre il più grande passeggiava in compagnia del papà e della prima figlia, avuta dalla precedente relazione con l'attrice Tiziana Cruciani. Un matrimonio da film, nel senso più letterale del termine, visto che la ex coppia ha condiviso una fetta segnante di vita e importanti set per il cinema, che hanno portato a entrambi enormi soddisfazioni in termini di botteghino e critica. Si sono conosciuti sul set di "Tutta la vita davanti", tra i film più noti del regista romano, di cui lui è stata protagonista, e da allora non si sono lasciati più. Fino alla crisi profonda a inizio 2023, con conseguente rottura nella primavera.