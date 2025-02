video suggerito

Dov’è stato girato Che Dio ci aiuti 8: le nuove location della stagione Giovedì 27 febbraio 2025 va in onda su Rai 1 “Che Dio ci aiuti 8”, la serie con Francesca Chillemi. Dopo due stagioni ad Assisi e tre a Fabriano, la fiction cambia location e si trasferisce a Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

Francesca Chillemi

Giovedì 27 febbraio va in onda l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie che racconta le vicende intorno al convento gestito da Suor Angela (Elena Sofia Ricci) prima e da suor Azzurra (Francesca Chillemi) poi. Dieci prime serata seguono la storia di Azzurra che si è trasferita a Roma, dove è diventata operatrice della casa famiglia la Casa del Sorriso, come voluto da Suor Angela. Dopo Fabriano e Assisi la serie cambia location si sposta a Roma, dove sono state girate le scene ambientate nella casa famiglia.

Le location di Che Dio ci aiuti 8

Le riprese dell'ottava stagione si sono tenute da giugno 2024 a febbraio 2025. La quarta serie è stata girata a Modena per le prime due stagioni, a Fabriano dalla terza alla quinta stagione, e poi dalla quinta alla settima compresa ad Assisi, in Umbria, luogo diventato caro agli spettatori della serie.

Francesca Chillemi è suor Azzurra

Le riprese, infatti, si sono spostate a Roma per ragioni dettate dal copione: con il trasferimento a Roma di Suor Azzurra, che si trova a gestire la casa famiglia Casa del Sorriso, la troupe ha girato tutte le scene degli interni negli studi di Lux Vide a Formello.

Una scena di Che Dio ci aiuto 8

Dunque in questa stagione non vedremo più i luoghi simbolo di Assisi che erano diventati così famigliari agli occhi dei telespettatori. Quasi tutte le scene in esterna ambientate ad Assisi sono state girate nel convento dove vivono Suor Azzurra e Suor Angela. Il convento è il Convento degli Angeli Custodi, che si trova nel centro della città, in via Santa Maria delle Rose.

Convento degli Angeli Custodi

Al centro di diverse scene, poi, è possibile riconoscere la Basilica di San Francesco d'Assisi, costruita nel 1228 e dichiarata Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, anche grazie alla presenza al suo interno di Giotto e Cimabue. Anche la Cattedrale di San Ruffino è uno degli edifici di culto che si possono riconoscere in Che Dio ci aiuti 8, così come la Chiesa di San Giacomo De Muro Rupto.

Una scena girata negli studi Lux Vide