Che Dio ci aiuti 8: trama, cast e puntate della nuova stagione con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Da giovedì 27 febbraio inizia la nuova stagione di Che Dio ci aiuti, fiction arrivata alla sua ottava stagione, con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Si tratta di dieci prime serate, che andranno in onda ogni giovedì sera, con il finale di stagione previsto per il 1° maggio. In questi nuovi episodi si cambia location, le storie saranno tutte ambientate a Roma, dove Suor Azzurra sarà chiamata a gestire una casa famiglia. Tra i grandi ritorni, oltre quello di Suor Angela, c'è anche Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi, ma ci sono nuovi personaggi come Giovanni Scifoni che interpreta Lorenzo Riva. Tra le new entry anche Bianca Panconi e Ambrosia Caldarelli.

Le anticipazioni della prima puntata di Che dio ci aiuti 8 del 27 febbraio

Nella prima puntata vediamo Azzurra appena arrivata a Roma, dove Suor Angela le ha affidato il compito di diventare una operatrice della casa famiglia, la Casa del Sorriso, dove conoscerà Lorenzo Riva e i suoi figli. Incontrerà anche le ragazze ospiti della struttura che, inizialmente, non accettano la sua presenza e, infatti, Azzurra inizierà a chiedersi se sia quello il posto giusto per lei, o se forse sarebbe meglio tornare ad Assisi alla sua vecchia vita. I giorni passano e lei cerca di trovare una quadra, intanto coinvolge Lorenzo nel caso di una ragazza vessata dal compagno violento e Azzurra farà di tutto per farle capire che quello non è amore.

La trama della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Azzurra ha finalmente preso i voti, ed è quindi contenta di indossare l'abito da suora, seguendo così il suo percorso. Chiamata da Suor Angela a Roma, per aiutarla ad evitare la chiusura di una struttura, arriva alla Casa del sorriso, diretta da Lorenzo Riva, uno psichiatra padre di due figli, Pietro e Giulia, che si barcamena tra famiglia e lavoro. La moglie Serena è morta in un incidente e lui da quel momento, si è buttato a capofitto nella gestione della casa famiglia, in cui arrivano ragazze dalle vite difficili. I metodi di Azzurra non saranno compresi da Lorenzo, almeno all'inizio, che si affida alle sue infallibili regole. Le ragazze che arrivano nella struttura hanno storie piuttosto particolari: Cristina, 16enne incinta di uno spacciatore, diffidente e scaltra, che col tempo imparerà a fidarsi di chi le sta attorno. Olly, ragazza che ha perso il padre a sei anni e da sempre vive in case famiglia, . E infine Melody, accolta per andar via da un compagno violento, un’anima candida e solare che scaccia le difficoltà e la tristezza canticchiando, di cui Corrado, avvocato e amico di Lorenzo, si invaghirà.

Il cast: attori e personaggi

Oltre alla presenza di Francesca Chillemi ormai diventata Suor Azzurra, e il ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni dell'amata Suor Angela, ci sono anche delle new entry, come Giovanni Scifoni ovvero Lorenzo Riva capo della casa-famiglia. A partire da Bianca Panconi che interpreta Melody, Ambrosia Caldarelli che ha il ruolo di Cristina Vanzini, poi Ludovica Ciaschetti che interpreta Olly, tre ospiti della casa-famiglia. Si aggiungono Tommaso Donadoni che interpreta Pietro Riva, figlio di Lorenzo, Giulio Corso nei panni di Corrado Proietti, avvocato e amico di Lorenzo, l'attrice Gaia Bella ovvero Giulia Riva, figlia di Lorenzo e sorella di Pietro, infine Margherita Mannino è Alessia D'Amico, assistente sociale che segue la casa-famiglia.

Ambrosia Caldarelli è Cristina Vanzini

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Le puntate dell'ottava stagione sono in tutto dieci, divise in due episodi ciascuna, della durata di circa cinquanta minuti. Oltre che in diretta su Rai1, sarà possibile vederle in streaming su RaiPlay.

Dove è stata girata la serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Le riprese della serie sono state girate a Roma, in cui si trova la casa-famiglia che fa da sfondo alla all'ottava stagione. Gli interni, invece, sono stati ricostruiti negli studi della Lux Vide a Formello.