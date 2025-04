video suggerito

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni quinta puntata 10 aprile: Azzurra scopre l'identità di Dario, Cristina è nei guai Le anticipazioni della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 3 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Azzurra scoprirà chi è l'uomo che incontrava la moglie di Lorenzo, intanto Cristina finisce in un guaio. La trama dei nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 10 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno all'undicesimo e dodicesimo episodio della fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni. Nella trama della nuova puntata, andranno in onda gli episodi intitolati rispettivamente Aiutami e Rewind. Azzurra scoprirà l'identità dell'uomo incontrato da Serena, ma sarà più dura di quanto si aspettasse. Intanto, Cristina sembra essersi cacciata in un guaio.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni sesta puntata del 10 aprile

Nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti, il primo episodio in onda è l'undicesimo, intitolato Aiutami. Azzurra è sempre più indaffarata con le ragazze della casa famiglia, ma non riesce a non lasciarsi travolgere da quello che accade attorno a lei e, infatti, insieme a Lorenzo si occupa di un presunto caso di violenza domestica. Intanto ha continuato ad indagare sull'identità di quel Dario, l'uomo che Serena incontrava all'insaputa del marito. La scoperta nella quale si imbatte è molto più difficile da accettare di quanto si aspettasse. Intanto, Cristina tiene le distanze da Pietro e nel frattempo, anche lui, inizia a guardarla in maniera differente dal solito.

Cristina si trova in guaio, Pietro deluso da lei si allontana

Nel dodicesimo episodio della sesta puntata della fiction di Rai1, dal titolo Rewind, Azzurra è combattuta sul rivelare la verità a Lorenzo o tenerla per sé. Intanto Cristina è alle prese con una situazione dalla quale non sa come venir fuori, un vero e proprio guaio nel quale è coinvolto anche il suo ex fidanzato Matteo. Quando la faccenda si viene a sapere, a restare piuttosto deluso dall'accaduto è Pietro. Il ragazzo, non nascondendo il suo dispiacere, ha una discussione con Cristina e la accusa di non essere cambiata, nonostante il periodo trascorso con persone che le hanno dato l'opportunità di capire che un'altra strada è possibile. Azzurra, vedendo che la ragazza è distrutta da quanto è successo, non esita a starle accanto, offrendole il suo aiuto.