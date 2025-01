video suggerito

Un passo dal cielo 8, anticipazioni terza puntata del 23 gennaio: la proposta di Manuela che spiazza Nathan Le anticipazioni della terza puntata di Un passo dal cielo 8 in onda giovedì 23 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La trama dell'episodio La bella addormentata con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti e Raz Degan. Una donna sprofonda in un sonno profondissimo a causa di un veleno. La proposta di Manuela spiazza Nathan. La famiglia Nappi festeggia una vincita.

A cura di Daniela Seclì

La terza puntata di Un passo dal cielo 8

Nel cast della fiction anche Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri e Alberto Malanchino.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni terza puntata del 23 gennaio

La trama del terzo episodio intitolato La bella addormentata

Le anticipazioni della terza puntata di Un passo dal cielo 8 in onda giovedì 23 gennaio. Il terzo episodio è intitolato La bella addormentata. I protagonisti indagheranno sul misterioso caso di Marta Ferrara. La donna viene trovata priva di sensi nel bosco. Il suo corpo è nascosto in una radura. I primi esami dimostrano che Ferrara è piombata in un sonno profondissimo a causa di un veleno. Vincenzo e Manuela indagano per scoprire come sia venuta in possesso del veleno e tentare di salvarla.

La famiglia Nappi festeggia una vincita inaspettata, Huber è furioso

I nuovi episodi di Un passo dal cielo 8

Nella terza puntata di Un passo dal cielo 8, il caso della bella addormentata. Vincenzo e Manuela indagano su Marta Ferrara e scoprono che la donna proviene da una famiglia che coltiva da generazioni erbe medicinali. I segreti che si tramandano, tuttavia, sembrano essere finiti nelle mani sbagliate. Ciò può renderli molto pericolosi. Le cose tra Manuela e Nathan si complicano quando la donna propone a Sartori di provare per una sola sera a cambiare il suo modo di vivere. L'uomo precipita nella confusione. La famiglia Nappi, intanto, si riunisce per festeggiare una vincita inaspettata. Huber si infuria.