Un passo dal cielo 8, anticipazioni quinta puntata del 6 febbraio: Manuela e Nathan rischiano la vita

A cura di Daniela Seclì

La quinta puntata di Un passo dal cielo 8

Le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 8, in onda giovedì 6 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno a due nuovi episodi: Il sentiero oltre le nuvole Parte 1 e Parte 2. La trama della fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Raz Degan, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri e Alberto Malanchino. Nella nuova puntata, Manuela e Nathan rischieranno la vita mentre indagano sulla scomparsa di un bambino di cinque anni.

Un passo dal cielo 8, anticipazioni quinta puntata del 6 febbraio

La trama dei nuovi episodi

Le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 8, in onda giovedì 6 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. La trama sarà incentrata su un caso decisamente delicato. Un bambino di soli cinque anni di nome Michele scompare nel nulla. L'occasione in cui avviene la scomparsa è particolare. Si sta celebrando, infatti, il matrimonio tra la madre del piccolo, Rosa, e il patrigno Mario. I sospetti ricadono subito su Lucio. È un ex militare e padre biologico del bambino che con Rosa ha vissuto un'intensa storia d'amore ormai relegata al passato.

Manuela e Nathan in pericolo, il rivale in amore di Vincenzo

Anticipazioni e trama di Un passo dal cielo 8

Nella quinta puntata di Un passo dal cielo 8, il caso della scomparsa di Michele. Rosa era convinta che l'amore della sua vita, Lucio, fosse morto in Siria anni prima. Per lei è uno shock scoprire che l'uomo è vivo ed è riuscito a tornare a casa. Adesso l'unico obiettivo di Lucio è quello di ricongiungersi alla sua famiglia. Scattano subito le ricerche del piccolo Michele. Mentre sono in corso le indagini, Manuela e Nathan rischiano la vita. Anche Vincenzo avrà le sue peripezie da affrontare. L'uomo, infatti, dovrà fare i conti con un rivale in amore decisamente passionale: un ballerino di tango argentino.