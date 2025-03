video suggerito

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni quinta puntata del 3 aprile: Lorenzo è tormentato, Azzurra lo consola

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8

Gli spettatori assisteranno al nono e al decimo episodio della fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni, intitolati rispettivamente Le favole non esistono e Avanti tutta. Nella trama della nuova puntata, Lorenzo scoprirà un segreto che riguarda Serena che lo sconvolgerà. Azzurra proverà a farlo ragionare.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni quinta puntata del 3 aprile

La trama dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 3 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nel nono episodio, intitolato Le favole non esistono, Lorenzo ritrova l'agenda che Serena era solita portare con sé. Purtroppo, nota che la donna aveva appuntato gli orari di diversi incontri con un uomo di nome Dario. Confida l'accaduto ad Azzurra, che cerca di farlo riflettere e prova a dissuaderlo dai suoi brutti pensieri. Lorenzo, tuttavia, non riesce a scrollarsi di dosso l'amara sensazione che Serena gli abbia nascosto qualcosa. Cristina, nonostante provi a non pensarci, è ormai perdutamente innamorata di Pietro. Lo ritiene il ragazzo perfetto. Corrado vorrebbe aiutare Melody con la vicenda di Sandrino, ma la ragazza è sfuggente.

La proposta di Alessia a Lorenzo, poi un imprevisto

Cosa succederà nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8

Nel corso della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8, anche il decimo episodio intitolato Avanti tutta. Lorenzo sarà premiato per la sua attività di ricerca come psichiatra. Alessia chiede di poterlo accompagnare. L'uomo le dice di sì, poi però accade un imprevisto. Un forte dolore ai muscoli del collo lo blocca. Pietro propone a Cristina di andare insieme alla serata di gala e la ragazza si chiede se possa considerarlo a tutti gli effetti un appuntamento. Melody e Corrado sono sempre più vicini. La fidanzata di Corrado, Priscilla, ovviamente non è affatto contenta della cosa.