Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni terza puntata del 13 marzo: torna Suor Costanza, scontro tra Azzurra e Lorenzo

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 13 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno al quinto e al sesto episodio intitolati rispettivamente La vita che vorrei e Madri. Nella fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni, gli spettatori assisteranno al ritorno di Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi. Inoltre, tra Lorenzo e Azzurra ci sarà uno scontro che, tuttavia, sfocerà in un avvicinamento.

La trama dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni della terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 13 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 5, intitolato La vita che vorrei, Lorenzo si impegna in una missione importante. Aiutare il figlio di un vecchio compagno di università. Intanto, Azzurra può finalmente riabbracciare Suor Costanza che è di passaggio a Roma per incontrare il Papa. Così, la religiosa si reca alla Casa del Sorriso. Inoltre, porta una bellissima notizia ad Azzurra. Finalmente potrà partire per il Perù perché è stata selezionata per una missione a cui teneva tantissimo. Azzurra non sa cosa fare, da una parte vorrebbe inseguire il suo sogno, dall'altra non vuole lasciare la Casa del Sorriso. Fabio chiede a Cristina di poterla incontrare di persona. Cristina, però, ha mentito sulla sua vita e dunque, non ha il coraggio di incontrarlo. Melody e Corrado sono sempre più vicini.

Lo scontro e l'avvicinamento tra Azzurra e Lorenzo

Giovanni Scifoni interpreta Lorenzo

Nel corso della terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, gli spettatori assisteranno anche al sesto episodio intitolato Madri, in cui una bambina sarà contesa tra due donne. Tra Azzurra e Lorenzo ancora fraintendimenti. Lei è convinta che lui voglia sostituirla, mentre lui è certo che la suora voglia andarsene. Questo equivoco li porterà prima a un duro scontro, poi a un inaspettato avvicinamento. Cristina prende coraggio ed esce con Fabio. Ma la verità viene a galla. Intanto, Edoardo – giardiniere della casa-famiglia – sembra interessarsi a Olly.