Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile: Enrico dovrà partire, Adelaide si aggrava Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile alle ore 16 su Rai1. Enrico dovrà lasciare Milano, nel frattempo Delia e Botteri si avvicinano sempre più, mentre la Contessa si aggrava.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile, alle ore 16 su Rai1. Nella prossime puntate, Delia e Botteri finalmente si avvicinano, intanto torna Lea a Milano ed Enrico sarà costretto a cambiare la sua vita. Adelaide continua a stare male. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni puntata 31 marzo

Alla Galleria Moda Milano si sta lavorando per la nuova collezione e nel frattempo si cerca anche una modella che possa indossare il vestito principale. Rosa, alle prese con la ricerca di una nuova casa, non sa se assecondare le richieste di Roberto o l'offerta di Tancredi, intanto Irene propone una soluzione a Rosa. Adelaide ha preso una decisione riguardo all'operazione, ma Umberto non è d'accordo e chiede a Odile e Marta di far ragionare la contessa. Tancredi e Giulia Furlan vogliono vendicarsi di Botteri, ma stavolta non sanno se Rita starà dalla loro parte. Rosa e Marcello litigano quando lei gli annuncia che si trasferirà da Irene e Delia.

Delia ammette i sentimenti per Botteri: la trama dell'episodio di martedì 1 aprile

Marcello sente la mancanza di Rosa ma si mostra distaccato nei suoi confronti. Delia, durante una chiacchierata, ammette i suoi sentimenti per Botteri. Odile e Matteo devono incontrare il produttore cinematografico Guido Castelli, piacevolmente colpito dalla ragazza. La contessa è vicina alla partenza, ma prima decide di fare un regalo a Odile e chiede a Enrico di prendersi cura di Marta. A Milano arriva Lea, la cognata di Enrico.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 2 aprile

Lea è a Milano per confidare a Enrico di aver dovuto nascondere Anita dopo aver ricevuto delle minacce misteriose e ora sta cercando un posto in cui andare a vivere. Marta parla dell'accaduto con il padre che, però, non si fida di Lea e inizia a studiarla per capire se è sincera. Adelaide, durante una cena, nota che tra Guido Castelli e Odile c'è un reciproco interesse, intanto al Paradiso Concetta cerca di far comprendere a Botteri i sentimenti di Delia, così lo stilista decide di invitarla a cena. Enrico, per il bene di sua figlia, deve prendere una decisione difficile.

Enrico deve partire per l'America: le anticipazioni di giovedì 3 aprile

Agata posa per il servizio fotografico del Paradiso, ricevendo svariati complimenti, ma concentrandosi solo su quelli di Mimmo, ed è così che lei decide di invitarlo al cinema. Tancredi confida ad Umberto qualcosa di inaspettato, una volta scoperto che Rosa non vive più in casa con Marcello. Odile è pronta a formare il contratto con Castelli, mettendo anche le cose in chiaro col produttore che, intanto, vuole capire la natura del rapporto tra lei e Matteo. Barbieri sprona Matteo a dichiararsi ad Odile. Enrico deve partire per l'America, lasciando Marta e mettendo al sicuro Lea e Anita, ma un malore improvviso di Adelaide lo costringe a tornare in villa prima della partenza.

La trama della puntata di venerdì 4 aprile

Salvo ha preparato una sorpresa per Elvira, ovvero al culla per il loro bambino. Delia è agitata per la cena con Botteri e al Paradiso c'è fermento per la selezione della fotografia da scegliere per la promozione della nuova collezione. Rita ha deciso di fare un annuncio che lascerà tutti senza parole e Agata scopre qualcosa che non si sarebbe mai aspettata. Le condizioni di Adelaide peggiorano e non può lasciare Milano, dovrà quindi operarsi d'urgenza.