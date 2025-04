video suggerito

Quando e come finisce Il Paradiso delle Signore: la data dell'ultima puntata e il finale di stagione Il Paradiso delle Signore 9 sta per giungere ai titoli di coda. Il finale di stagione della soap è in programma per lunedì 5 maggio 2025: ecco cosa succederà nell'ultima puntata.

A cura di Gaia Martino

Sta per giungere al termine la nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la serie tv in onda alle ore 16.05 su Rai 1. La soap sta per svelare la verità su Tancredi grazie a Rita che deciderà di confessare tutto a Marcello mentre Enrico, inseguito dai criminali, rischierà la vita. Il Paradiso delle Signore 9 sta per arrivare quindi ai titoli di coda: l'ultima puntata è in programma, infatti, per lunedì 5 maggio 2025. I telespettatori, però, dovranno superare soltanto lo stop per le festività estive: la decima stagione della soap, scrive il blog di Davide Maggio, è già stata confermata per settembre.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 9

L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9, salvo stravolgimenti di palinsesto, è in programma per lunedì 5 maggio 2025. Diverse dinamiche troveranno una soluzione nell'ultima settimana di messa in onda: c'è da capire come si evolverà la storyline di Marta ed Enrico. Quest'ultimo sarà inseguito da criminali pericolosi che vorranno ostacolare a tutti i costi la sua testimonianza in un importante processo. Altri intrecci, scrive Davide Maggio, si svilupperanno nella decima stagione, già confermata per settembre.

Matteo Portelli ne Il Paradiso delle Signore

Come finisce Il Paradiso delle Signore: cosa vedremo nel finale di stagione

Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 9 è in programma per lunedì 5 maggio 2025. Nell'ultima puntata Roberto e Marcello decideranno se denunciare o meno Tancredi. Rosa, invece, deciderà di lasciarsi tutto alle spalle e prendere una decisione netta per il suo futuro. Nicola di Giorgi organizzerà un piano per impedire a Enrico di testimoniare al processo. Mimmo riconoscerà in lui l’uomo che più volte ha visto entrare al Paradiso e interverrà, salvando la vita di Enrico. Agata confesserà a Mimmo che ha cambiato idea nei suoi confronti. Nel finale di stagione a Elvira si romperanno le acque: partorirà due mesi prima del termine della gravidanza. La nona stagione si concluderà, quindi, con un fiocco azzurro.