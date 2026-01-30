Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio: Rosa e Marcello si prendono una pausa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 10 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda dal 2 al 6 febbraio portano svolte decisive nelle vite dei protagonisti. Agata si trova davanti a una scelta professionale che potrebbe cambiarle la vita, mentre la storia tra Rosa e Marcello arriva a un punto di rottura dopo la confessione dei sentimenti di Tancredi. Umberto trascina Matteo nella produzione del musicarello, Enrico deve fare i conti con il ritorno di Di Meo e Irene tenta un approccio romantico con Cesare che non va come sperato. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2 febbraio

L'opportunità lavorativa a Firenze mette Agata di fronte a un bivio: accettare significherebbe lasciare Mimmo proprio quando la loro storia sta decollando. La situazione si complica quando Umberto, invischiato nei guai della produzione cinematografica, si rivolge a Matteo con un'offerta impossibile da rifiutare. Sul fronte sentimentale, l'equilibrio precario tra Rosa e Marcello vacilla sempre di più. A sorpresa, Mimmo capisce che Agata rinuncerebbe al suo futuro professionale per restare con lui e reagisce con una scelta che nessuno si aspetta. Intanto Enrico, che aveva accolto con gioia l'eredità professionale di Moretti, vede la sua serenità compromessa dal ritorno improvviso di Di Meo.

La puntata di martedì 3 febbraio

Matteo accetta di diventare delegato della produzione cinematografica, una nomina che riempie di orgoglio Odile ma scatena la gelosia di Ettore. I Marchesi affrontano un'emergenza familiare che li sconvolge entrambi. Marcello osserva con crescente insofferenza la sintonia lavorativa tra Rosa e Tancredi, temendo che possa trasformarsi in qualcosa di più profondo. Mimmo sorprende Agata spingendola ad accettare il lavoro a Firenze e dichiarandosi pronto a seguirla in Toscana. La scelta della Galleria del Paradiso come set del musicarello provoca le preoccupazioni di Ettore: la Galleria Milano Moda rischia di finire nell'ombra.

Cosa succede mercoledì 4 febbraio

Un intervento chirurgico si complica e spinge Enrico a indagare su Di Meo, mentre Irene si prepara a compiere un passo decisivo con Cesare. La situazione tra Rosa e Marcello precipita quando Tancredi confessa i suoi sentimenti alla stilista. Rosa decide di raccontare tutto a Marcello, che reagisce con rabbia e va ad affrontare direttamente il rivale. Lo scontro tra Greta e Odile si inasprisce: la scoperta che la contessina conosce il vero motivo della partenza di Ettore per Londra – la malattia della madre – scatena l'ostilità della sorella.

L'appuntamento di giovedì 5 febbraio

Irene organizza una cena intima con Cesare nel tentativo di far evolvere il loro rapporto, ma l'arrivo inatteso di Johnny distrugge l'atmosfera romantica. Mimmo e Agata partono per Firenze per visionare la città che potrebbe diventare la loro nuova casa, lasciando Concetta in ansia per Ciro che resterebbe da solo a gestire la Caffetteria. La Puglisi però non si arrende e inizia a ragionare su possibili soluzioni per non abbandonare il cognato.

Cosa vedremo venerdì 6 febbraio

Matteo si dedica anima e corpo al musicarello e Fulvio viene chiamato a sostituirlo temporaneamente: l'incarico restituisce al ragazzo l'entusiasmo e la sicurezza che aveva perso. Greta cerca di riparare al suo comportamento scusandosi con Odile, ma un gesto ambiguo della stilista alimenta i sospetti della figlia di Adelaide. Rosa e Marcello arrivano a una conclusione dolorosa: hanno bisogno di prendersi una pausa per riflettere sul loro futuro insieme.