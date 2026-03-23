Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, le anticipazioni della prossima puntata di martedì 24 marzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 10 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo, salta il consueto appuntamento pomeridiano su Rai1 alle ore 16 con Il Paradiso delle Signore. La fiction è stata sospesa per un giorno, in vista dello speciale del Tg1 per il referendum costituzionale, allestito seguire passo dopo passo l'esito delle votazioni il cui termine ultimo è proprio alle ore 15 di oggi. Gli appassionati della fiction, però, saranno felici di sapere che i loro beniamini torneranno già martedì 24 marzo all'orario previsto dalla consueta programmazione pomeridiana.

Lo speciale del Tg1 al posto del Paradiso delle Signore

Dalle ore 14:50 di lunedì 23 marzo, andrà in onda un'edizione del telegiornale condotta da Francesco Maesano e Paola Cervelli per seguire l'esito del Referendum Costituzionale, che ha portato alle urne milioni di italiani nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo. I giornalisti, dagli studi Rai di Saxa Rubra, collegati con esperti di sondaggi e analisti per conoscere gli exit poll, faranno una cronaca di quanto avverrà nelle ore successive alla chiusura dei seggi. In studio e anche in collegamento non mancheranno gli interventi di personalità illustri della politica e del giornalismo, che diranno la loro sul possibile esito del referendum, in base anche ai dati che verranno raccolti in queste ore.

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore di martedì 24 marzo

Nella puntata di martedì 24 marzo, Delia è ancora emozionata per la notte vissuta con Botteri, con il racconto della loro prima volta insieme. Questo momento cambierà il loro rapporto per sempre, anche sul lavoro. Intanto Irene ammette di provare un profonda nostalgia per la scelta di Johnny che deciso di andare a vivere nel suo furgone. Nel frattempo, in Caffetteria Concetta è sempre più tesa e Ciro non capisce cosa deve fare, pur sospettando che Ivana possa essere la causa di quel malumore. Al Paradiso è tempo di nuove collezioni e infatti l'abito nude look ottiene il via libera. I fratelli Marchesi continuano irremovibili nel loro piano, ma a Villa Guarnieri una lettera di Adelaide spariglierà le carte, soprattutto dopo che Umberto deciderà di dare il messaggio a Odile.