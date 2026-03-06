Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo: tra Irene e Cesare non va, Odile si scontra con Matteo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il Paradiso delle signore 10 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo. Nelle nuove puntate, tra Irene e Cesare le cose non sembrano migliorare, Enrico è preoccupato per la questione del campetto contaminato, mentre Umberto continua a indagare su Ettore. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9 marzo

Enrico ha affrontato dei colloqui in questura in merito al campetto contaminato e lo racconta a Marta, palesandole le sue preoccupazioni nell'individuare i responsabili. Marta chiede a Rosa di indagare sulla faccenda. Al Paradiso ci sarà uno spazio dedicato alla lingerie messo su da Valeria. Umberto sta continuando a tenere sotto controllo Ettore e allontanarlo da Odile, per questo si rivolge a Matteo.

La trama dell'episodio di martedì 10 marzo

Delia vorrebbe che Cesare smettesse di lasciarsi influenzare da Rebecca per poi riavvicinarsi a Irene, che è innocente e dispiaciuta per l'accaduto si avvale dell'aiuto di Johnny. Concetta si rivolge a Don Saverio, perché deve trovare un sostituto per Mimmo in Caffetteria. Valeria è curiosa da Rosa che, intanto, sta intervistando Enrico e Umberto dopo la richiesta di Marta.

Cosa succede nell'episodio di mercoledì 11 marzo

È chiaro che Johnny è innamorato di Irene, nonostante ciò cerca di starle accanto, ma ora che lei e Cesare si sono lasciati non è chiaro se avrà il coraggio di dichiararsi. In Caffetteria arriva Ivana Fabbri, cuoca con ottime referenze, ma Ciro non sembra essere interessato al suo arrivo. Sebbene stia facendo del suo meglio, la linea di lingerie di Valeria non vende. Intanto Greta viene a sapere da Marina che Matteo non era sul set nei giorni in cui l'inviato di Umberto si trovava a Londra, per indagare sulla famiglia.

L'appuntamento di giovedì 12 marzo

Delia vorrebbe far riavvicinare Cesare e Irene. Johnny, intanto, vorrebbe dichiararsi alla Venere, che intanto sembra pronta a perdonare Cesare, ma è lui alla fine a tirarsi indietro. Ciro deve ricredersi su Ivana e le chiede scusa per il modo in cui l'ha trattata. Marcello aiuta Valeria ad ottenere un appuntamento con un ex socio perché lui possa aiutarla a rilanciare la sua lingerie. Rosa si accorge di questo feeling.

Cosa vedremo venerdì 13 marzo

Il sindaco di Milano vorrebbe premiare Enrico e Umberto con un attestato di civica benemerenza per il campetto contaminato, ma improvvisamente Guarnieri riceve una telefonata che lo sconvolge. Ettore e Greta tramano affinché Matteo appaia screditato agli occhi di Odile. È così che le confida che Matteo è stato invitato dal Commendatore a Londra per raccogliere informazioni sulla madre. Odile farà qualcosa di inaspettato. Valeria è riuscita ad ottenere una commessa importante. Johnny ha ormai perso le speranze con Irene e, infatti, la aiuta a riappacificarsi con Cesare.